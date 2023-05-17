اليوم.. الحكم على 27 متهما في قضية التنقيب عن الذهب بالبحر الأحمر

تعقد محكمة جنايات البحر الأحمر برئاسة المستشار عصام عيسي، اليوم الأربعاء، جلسة النطق بالحكم في قضية التنقيب عن الذهب وحيازة مواد خطرة والمتهم فيها 27 متهما بشركات تعدين وتنقيب، من بينهم 8 رؤساء مجالس إدارات و19 مدير عام وصاحب شركة تعدين وتنقيب، وذلك لحيازتهم مواد خطرة والتنقيب عن خام الذهب والمعادن بمحمية جبل «علبة» الطبيعية.

واستمعت المحكمة ، في الجلسات السابقة لشهادتي الدكتور أبوالحجاج نصر الدين، رئيس للفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالبحر الأحمر والدكتور تامر كمال، مدير عام محميات البحر الأحمر، حيث قاما بإعداد التقرير البيئي الفني للقضية.

وانتهت نيابة البحر الأحمر، من التحقيقات في القضية رقم 235 لسنة 2021 جنايات الشلاتين والمقيدة برقم 604 لسنة 2021 كلى البحر الأحمر ، لقيام المتهمين بالتنقيب عن خام الذهب والمعادن وارتكاب مخالفات بيئية بلغ إجمالها بنحو 6 ملايين وثمانية وثلاثون ألفاً ومائتى وتسعون دولارا أمريكيا، كما أمرت جهات التحقيق بضبط واحضار المتهمين الهاربين وحبسهم على ذمة القضية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين جميعاً بصفتهم السابقة سيروا مركبات ومعدات ثقيلة فى منطقة محمية وادى علبة الطبيعية بدون تصريح من الجهة الإدارية المختصة وبصفتهم السابقة مارسوا أعمال استخراج والتنقيب عن خام الذهب والمعادن داخل محمية وادى علبة والتى من شأنها تدمير الموائل الطبيعية للطيور والحيوانات البرية والنباتات الطبيعية وتغير خواصها الطبيعية أو موائلها مما أدى إلى تغيير معالمها وتدمير التراكيب الجيولوجية والظواهر البيئية المميزة لها.

ووجهت لهم النيابة العامة تهمة ممارسة نشاط التنقيب عن خام الذهب والمعادن فى منطقة محمية وادى علبة الطبيعية الصادر بشأنها القرار رقم 450 لسنة 1986 باعتبارها محمية طبيعية وكان من شأنه التأثير على البيئة المحمية والظواهر الطبيعية بها بدون تصريح من الجهة الإدارية كما وجهت لـ21 متهماً منهم تهمة تداول مواد خطرة ( السيانيد - والزئبق )، بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وتضمن أمر الإحالة لـ20 متهماً منهم تهمة إقامة منشآت لمعالجة النفايات الخطرة بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة كما وجهت ل 22 متهماً منهم بصفتهم أصحاب منشآت ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة لم يحتفظوا بسجل هذه المخلفات وكيفية التخلص منها والجهات المتعاقد معها لتسليم هذه المخلفات.

وتضمن أمر الإحالة أيضا قيام 13 متهما بصفتهم السابقة لم يتخذوا الاحتياطات اللازمة عما ينتح من أعمال الحفر أو النقل من مخلفات أو أتربة لمنع تطايرها كما وجهت لـ 7 منهم بصفتهم المسؤولين عن إدارة منشآت لم يلتزموا بتقديم دراسة الأثر البيئى للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة.

كما تضمن ملف التحقيقات ملاحظات النيابة العامة حول قيمة الأضرار المترتبة على ارتكاب الشركات للمخالفات البيئية محل الواقعة وفق القيمة المالية لكل منهم على حدة تقدر إجمالها بنحو 6 ملايين و 38 ألفاً و 290 دولار أمريكي كما تضمن قرار الإحالة ملاحظة النيابة العامة حول قيمة حق ممارسة النشاط داخل محمية جبل "علبة" والتي تبين أنها تقدر بنحو 41 مليون و 522 ألف جنيه.

ومن جهتها قررت نيابة الأموال العامة العليا، في وقت سابق، تكليف إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بقطاع الخبراء بندب لجنة ثلاثية بمشاركة عدد من مسؤولي محميات البحر الأحمر للمرافقة والارشاد للانتقال للمعاينة علي الطبيعة لمحمية جبل علبة جنوب البحر الاحمر لمناطق تعاقدات محل الفحص بشان الممارسات المطروحة للبحث والتنقيب عن خام الذهب داخل مناطق امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية ارقام ١١ و٤٤ و٤٥ و٤٦ و٥٦و٥٧ و٦١ لسنة ٢٠١٨ بمنطقة الجرف جنوب البحر الاحمر وذلك ضمن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم ٢٢٠ لسنة ٢٠٢٠ حصر أموال عامة عليا والمقيدة برقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠حصر أموال عامة عليا.