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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لجنة تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالتنمية المحلية في زيارة إلى العريش

ةجنة تقويم الأداء
ةجنة تقويم الأداء في زيارة لمجلس مدينة العريش

استقبل  أيهاب بكير سكرتير عام مجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء،  بمكتبه لجنه  تقويم الأداء والمتابعه والتفتيش، من وزارة التنمية المحلية برئاسة المستشار أحمد أنور عبد الدايم، و هاني محمد ماهر مأمور الضبط القضائي، والمكلفة بالتفتيش ومتابعه أداء منظومة العمل بالمركز التكنولوجي بالمجلس .
 

حيث  قامت اللجنه يرافقهم سكرتير عام المجلس ،والعلاقات العامه بالمرور علي جميع أدارات المجلس ، للأطمئنان علي سير العمل   وخاصه المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، والاداره الهندسيه ، والاستفسار عن أي معوقات يمكن للوزاره توفيرها .

كما عقد المستشار أحمد أنور عبد الدايم رئيس اللجنه ، مؤتمر بقاعة المؤتمرات ، وحضور  الزملاء مديري الادارات المعنيه بالتعامل مع المواطنين من خلال المركز التكنولوجي.

 

خدمات المواطنين :


  
وأكد رئيس اللجنة ، علي أن المراكز التكنولوجية أنشأت لتسهيل خدمات المواطنين وأنجاز العمل في التوقيتات المحدده والقانونيه لكل خدمه.


وتعرف من العاملين بالمركز عن كيفية أجراء المعاملات من خلال شباك تقديم الاوراق ، وكذلك أستمع لجميع خطوات تنفيذ الطلب المقدم وكيفية تعامل الادارات الخلفيه بعد ذلك حسب التوقيتات المحدده لكل معامله .


كما طالب رئيس اللجنة ، ببحث مشاكل الإدارات الخلفيه (خلف شباك المعامله) وتفعيل دور المركز التكنولوجي في تسهيل الخدمات للمواطنين،  وتفعيل التحول الرقمي ، وذلك لمواكبه التطور تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهوريه بشان تنشيط البنيه المعلوماتية  والاستفادة من مقدرات الدوله وتسهيل تقديم الخدمة للمواطنين بأسرع وقت وأقل تكلفه ودقة الأداء، 
كما طالب من مديري الادارات تقديم أي معوقات تواجهه  أو تعوق سرعة أنجاز العمل يمكن للوزاره توفيرها ،وذلك لسهولة وأنجاز العمل في الاوقات المحدده.

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العريش تقويم متابعة التفتيش المحلية

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