الزيني: لدينا فرص نسبية كبيرة في تصدير الدواجن وبيض المائدة

‏قال الدكتور ثروت الزيني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن البرازيل كانت من الدول القليلة جدا التي لم تصب بحالات أنفلونزا الطيور في السنوات الماضية قبل ظهور البؤرة الحالية، على عكس أوروبا وأمريكا التي ظهرت فيها أنفلونزا الطيور من قبل.

وتابع الزيني خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "المصري أفندي"، تقديم الإعلامي "محمد على خير"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن مصر صدرت الدواجن إلى 12 دولة من مختلف دول العالم قبل 2006 ولدينا أيضا فرص نسبية كبيرة جدا في تصدير الدواجن وبيض المائدة وان مصر لديها 37 منشأه خالية من أنفلونزا الطيور ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية أنها بنظام العزل.

أسعار اللحوم الحمراء

وأضاف أن إنتاجنا حاليا وصل إلى الاكتفاء الذاتي وأسعارنا جيدة، مؤكدا أن أسعار اللحوم الحمراء اليوم أصبحت صعبة جدا ولولا وجود اكتفاء ذاتي من الدواجن كانت أين ستذهب أسعار اللحوم الحمراء.