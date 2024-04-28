تموين الأقصر: ضبط دقيق مدعم قبل تهريبه من المخابز البلدية

شدد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر بضرورة متابعة وتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق لمعرفة مدى التزام التجار وأصحاب المخابز بالقرارات والقوانين التموينية والتأكد من جودة الخبز المنتج للمواطنين

وأسفرت حملات المديرية عن ضبط مخبزين قاما بالتصرف فى عدد 19جوال دقيق بلدى زنة الجوال 50 كجم من الحصة الخاصة بالمخبز، كما تم ضبط 21 مخالفة و محضر تمويني متنوع .

بواقع 7 محضر جنح لعدم الاعلان عن أسعار الخبز السياحي و الفينو و عدد 1 محضر إدارة مخبز سياحى بدون ترخيص و عدد 5 محضر جنح لعدم إعلان عن الاسعار منشآت مختلفه .



و تحرير عدد 8 مخالفات متنوعه لمخابز بلدية من عدم مطابقة الخبز المنتج للمواصفات المقررة و مخالفة لعدم نظافة أدوات العجين و كذلك نقص الوزن و توقف و حصر مبيعات.