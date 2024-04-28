عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الأقصر: ضبط دقيق مدعم قبل تهريبه من المخابز البلدية

صدى البلد

شدد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر بضرورة متابعة وتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق لمعرفة مدى التزام التجار وأصحاب المخابز بالقرارات والقوانين التموينية والتأكد من جودة الخبز المنتج للمواطنين 

وأسفرت حملات المديرية عن ضبط  مخبزين قاما بالتصرف فى عدد 19جوال دقيق بلدى زنة الجوال 50 كجم من الحصة الخاصة بالمخبز، كما تم ضبط 21 مخالفة و محضر تمويني متنوع .

هل تصل عاصفة الأقصر للقاهرة؟|الأرصاد تفجر مفاجأة وتعلن عن سيول بهذه المناطق

تقل 900 سائحًا.. انطلاق 35 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر

بواقع 7 محضر جنح لعدم الاعلان عن أسعار الخبز السياحي و الفينو و عدد 1 محضر إدارة مخبز سياحى بدون ترخيص و عدد 5 محضر جنح لعدم إعلان عن الاسعار منشآت مختلفه .


و تحرير عدد 8 مخالفات متنوعه لمخابز بلدية من عدم مطابقة الخبز المنتج للمواصفات المقررة و مخالفة لعدم نظافة أدوات العجين و كذلك نقص الوزن و توقف و حصر مبيعات.

الأقصر اسعار الخبز السياحي أصحاب المخابز التزام التجار الخبز السياحي عدم نظافة ضبط مخبز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حملات مقاطعة.. مفاجأة في أسعار اللحوم الحمراء اليوم بالأسواق

«منشور وتعليق» يحسمان الأمر.. حقيقة خلاف ياسمين عبد العزيز مع بدرية طلبة

مستقبل غزة على الطاولة.. السعودية تستضيف الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي

رغم انخفاض الأعلاف.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد 28-4-2024

رد فعل الغندور بعد خسارة الزمالك البطولة الأفريقية لكرة اليد أمام الترجي

إعلامى يفجر مفاجأة عن حلول الزمالك لإنهاء أزمة غرامة بوطيب

سعر الذهب اليوم الأحد 28-4-2024 في محلات الصاغة

ترشيحاتنا

حسام البدري: تلقيت عرضا من الدوري المصري وأجلته للموسم القادم

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تلبية لدعوات منظمة الهيكل المزعوم

ظاهرتان جويتان|الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم.. وتحذر من هذا الأمر

حسام غالي: أزمة المنشطات أصعب لحظات حياتي

مزيد من التراجع.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

وزير الخارجية الفرنسي يزور لبنان لبحث التهدئة بين إسرائيل وحزب الله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خرافي.. تيشيرت عمرو دياب في حفل البحرين يثير ضجة

بورش تايكان الجديدة تتألق على ساحة معرض أوتو شاينا

مش هتصدق المبلغ.. سعر مجوهرات منى زكي تثير الجدل

نشرة المرأة والصحة.. سعر خرافي لملابس ياسمين عبد العزيز بصاحبة السعادة ومي حلمي تستعرض جمالها بفستان فوق الركبة

فيديو

ياسمين عبدالعزيز تكسب| منة فضالي تختار نجمتها المفضلة خلال ندوة صدى البلد.. فيديو

داخل سيارتها.. تفاصيل اغتيال بلوجر شهيرة أمام منزلها بالعراق

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

مصر تواصل أعمال الجسر الجوى لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ