بقعة شمسية تثير قلق العلماء وتتسبب في تعتيم راديوي

تعرضت الأرض لتأثيرات قوية بعد أن خرجت بقعة شمسية مخبأة جزئيًا خلف الطرف الجنوبي الشرقي للشمس لتوهجٍ شمسيٍ قوي من فئة M9.6. وقع هذا الحدث في 16 مايو الساعة 12:43 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1643 بتوقيت جرينتش).

وعلى الرغم من عدم مواجهة البقع الشمسية للأرض، إلا أن الإشعاع الصادر عن الحدث تسبب في تعتيم راديو معتدل فوق أجزاء من أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية، وفقًا لمركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع لإدارة المحيطات والغلاف الجوي الأمريكية.

تثير هذه الحالة من البقع الشمسية السرية القلق بين العلماء والمختصين، حيث يراقبون تأثيراتها وتوقعاتها المستقبلية بعناية. وبسبب دوران الشمس، سيتمكن العلماء قريبًا من رؤية البقعة الشمسية المذكورة وتحديد تأثيراتها على الأرض بشكل أكبر. ومن المتوقع أن تواجه الأرض تلك التأثيرات المباشرة بحلول نهاية الأسبوع.

يذكر أن البقع الشمسية هي مناطق طبيعية تحدث في الشمس، وتتمثل في منطقة مظلمة تظهر على سطح الشمس وترتبط بتشكل عواصف شمسية وتوهجات قوية.

وقد يؤدي تأثير هذه التوهجات على الأرض إلى تعطيل الاتصالات اللاسلكية وتعريض الملاحة الجوية والفضائية للخطر. وبالتالي، فإن مراقبة البقع الشمسية وتوقعاتها المستقبلية تعتبر من أهم أبحاث علم الفلك والفيزياء الفلكية.

على الرغم من أن البقع الشمسية وتوهجاتها لا تشكل خطرًا مباشرًا على الصحة البشرية، إلا أنها تحتاج إلى دراسة ومراقبة دقائمة لتحديد تأثيراتها وتوقعاتها المستقبلية على البيئة الفضائية وأنظمة الاتصالات والملاحة.

وتعمل العديد من الوكالات الفضائية ومؤسسات الأبحاث على مراقبة البقع الشمسية وتحليلها باستمرار لضمان سلامة الأنظمة الحيوية على الأرض وفي الفضاء.

ويشكل الحدث الأخير للبقعة الشمسية المذكورة تحذيرًا جديدًا للعلماء والجمهور بشأن تأثيرات التوهجات الشمسية على حياتنا اليومية.

سبب البقع الشمسية

تحدث التوهجات الشمسية عندما تتراكم الطاقة المغناطيسية في الغلاف الجوي للشمس وتطلق في النهاية كمية كبيرة من الإشعاع الكهرومغناطيسي. تصنف هذه التوهجات حسب الحجم إلى مجموعات حروف، حيث تكون الفئة X هي الأكبر قوةً والأقوى، تليها مشاعل الفئة M التي تكون أصغر بعشر مرات، ثم مشاعل الفئة C والفئة B وأخيراً مشاعل الفئة A التي تكون الأضعف.

تحتوي كل فئة على أرقام من 1 إلى 10 (وما بعدها لمشاعل الفئة X) لتحديد قوة التوهج النسبية. التوهجات الشمسية تحدث عندما يتراكم الطاقة المغناطيسية في الغلاف الجوي للشمس وتنطلق في نهاية المطاف كمية كبيرة من الإشعاع الكهرومغناطيسي.

وتصنف هذه التوهجات حسب الحجم إلى مجموعات حروف، حيث تعتبر الفئة X الأقوى والأكبر قوةً، تليها مشاعل الفئة M التي تكون أصغر بعشر مرات، ثم مشاعل الفئة C والفئة B وأخيرًا مشاعل الفئة A التي تكون الأضعف.

وتحتوي كل فئة على أرقام من 1 إلى 10 (وما بعدها للفئة X) لتحديد قوة التوهج النسبب حدوث التوهجات الشمسية هو تراكم الطاقة المغناطيسية في الغلاف الجوي للشمس، وتطلق في النهاية كمية كبيرة من الإشعاع الكهرومغناطيسي.

تصنف هذه التوهجات حسب الحجم إلى مجموعات حروف، حيث تعتبر الفئة X الأقوى والأكبر قوةً، تليها مشاعل الفئة M التي تكون أصغر بعشر مرات، ثم مشاعل الفئة C والفئة B وأخيراً مشاعل الفئة A التي تكون الأضعف.