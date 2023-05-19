القمر يلتهم الشمس.. حقيقة مشهد مرعب ظهر في القطب الشمالي

انتشر مقطع فيديو بكثافة خلال الساعات الماضية، يُظهر تحركاً غريباً للقمر، قد يبدو مرعباً، وحجبه التام للشمس خلال ثوان. تداول المقطع بكثافة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تسبب في حالة من الجدل حول صحة المقطع.

وأعادت عدة حسابات نشر المقطع، وقال مغرد: "تخيل وأنت قاعد في المكان اللي بين كندا وروسيا في القطب الشمالي يطلع فجأة القمر الصبح بحجمه الحقيقي خلال 30 ثانية ويحجب عنك الشمس بشكل تام لفترة 5 ثوانٍ.. مشهد مبهر!".



وحصد المقطع مشاهدات عديدة وإعادة نشر وتعليقات ما بين مصدق للمشهد ومشكك في صحته، إلا أن الكثيرين اتفقوا على أنه مقطع غير حقيقي ومعدل بالأدوات الرقمية.

أما عن حقيقة المقطع، بحسب حساب هيئة مكافحة الشائعات بالسعودية على "تويتر"، فهو غير صحيح وبالفعل معدل رقميا، وهو للفنان الرقمي الأوكراني أليكسي باتريف، الذي نشر الفيديو على حسابه في "تيك توك" عام 2021، وباع الفيديو لاحقاً كرمز NFT.

في العصر الرقمي الذي نعيش فيه، لابد من رفع شعار "لا تصدق كل ما تراه!".