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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردني يشعل مواقع التواصل بهدية لـ زوجته لهذا السبب.. شاهد ماذا قدم

صدى البلد

في بادرة عبّر فيها عن امتنانه لها خلال شهر رمضان، قدم شاب أردني عيدية لزوجته عبارة عن 30 ألف ليرة ذهب، بالإضافة إلى مبلغ نقدي بقيمة 1500 دينار أردني.

وتقدر قيمة الـ30 ليرة ذهب، بـحوالي 30 ألف دينار أردني أي نحو 45 ألف دولار أمريكي، كما قدم دعوة لها ولأهلها في أفخم فنادق العاصمة عمّان.

وقال صاحب محل أزهار في مادبا، عبر منشور على "فيسبوك"، إن عيدية الشاب جاءت مكافأة لها على تعبها وسهرها خلال شهر رمضان، بحسب "موقع سرايا" الإخباري المحلي.

كما أوضح أن مكافأة كل يوم في رمضان تمثلت في "ليرة ذهب"، وهي عبارة عن قطعة ذهبية.

في المقابل، علق ناشطون على الهدية معتبرين إياها هدية "حق الملح"، وهي عادة متوارثة في دول المغرب العربي وليس في بلاد الشام أو المشرق العربي.

يقدّم الزوج هدية لزوجته في عيد الفطر، تكون إما مبلغاً من المال وإما قطعة من الذهب امتناناً لها على تعبها وسهرها خلال موائد إفطار وسحور شهر رمضان.

طقوس مبهرة.. حق الملح عادة مغربية لتكريم الزوجة لجهدها في رمضان

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