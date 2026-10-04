القبض على أدمن صفحة لبيع الصواعق الكهربائية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع صواعق كهربائية بمقابل مادى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع صواعق كهربائية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية)، وضبط بحوزته (صاعق كهربائى – هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد الإتجار بالصاعق الكهربائى بحوزته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





