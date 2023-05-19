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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية : قمة جدة تبحث في مضمون المصلحة العامة للوطن العربي

النائبة مرثا محروس،
النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب

علقت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إطلاق القمة العربية في دورتها ال٣٢ بجدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، معقبة “ في رأيي أن هذه القمة تحمل طابع مختلف وجاءت كلمة الرئيس لتحمل في طياتها معاني تعكس الوضع الذي تمر به الدول العربية ومدى التحديات التي تواجهها المنطقة العربية من آثار سلبية بالأخص التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية”.

 

 وأشارت “ محروس” فى تصريحات لها اليوم، إلى أن كلمة الرئيس السيسي بمثابة رسالة واضحة وصريحة عن مدي أهمية التعاون العربي لتحقيق التكامل والتنمية المستدامة العربية ، موضحة أن سلامة الأمن القومي المصري جزء من استقرار الأمن القومي العربي الذي لا يتحقق إلا برسم خريطة طريق تعاونية بين الدول لمجابهة كافة  التحديات.

 

واستكملت "محروس" : أثق في الشخصية الاعتبارية التي صنعتها القمة العربية اليوم واتمني أن تعمل جاهدة لحل أزمة السودان حتي نتفادي اي تبعيات كارثية علي المنطقة فضلا عن القضية الفلسطينية، كما أن هذه القمة تبحث في مضمون المصلحة العامة للوطن العربي.

 

 وأعربت "مرثا محروس" عن سعادتها بعودة سوريا إلي جامعة الدول العربية ومشاركتها في القمة العربية قائلة أعتقد أن عودة الجمهورية السورية علي الساحة الدولية كان مخطط لها من قبل الرؤساء العرب وهي دليل علي قوتنا واتحادنا العربي وإيمانهم بأن الفُرقة العربية لا يمكن أن ينتج عنها إلا الضعف العربي.

واختتمت النائبة حديثها، قائلة “ أثق بأن هذه العودة سوف ينتج عنها آثار إيجابية واتحاد قوي تحصد ثمارها  المنطقة العربية ككل، و هذه القمة في رأيي قمة لم الشمل العربي وبمثابة إعادة ترتيب لشكل العلاقة التعاونية بين الأشقاء العرب”.

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