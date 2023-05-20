خبير أثري: مصر واحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية

قال خالد سعد الخبير الأثري، إن هناك كثر من جهة ترصد أفضل الأماكن السياحية في العالم، وتعد مصر واحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية.

وأضاف "خالد سعد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تحتل مكانة كبير فيما يخص الوجهات السياحية، ومنافس قوي للغاية، وذلك لتميزها بالحضارة الفرعونية، والسياحة الشاطئية.

واسترسل: لدينا أفضل أماكن للغطس، كما أننا نعد من أفضل وأرخص المقاصد السياحية العالمية، ولكننا نحتاج إلى بعض المنتجات السياحية، لجلب المزيد من الدخل الدولاري للوطن.