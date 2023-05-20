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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قمة السبع الكبار في هيروشيما .. تدمير روسيا بالعقوبات للاستسلام للغرب

قادة مجموعة السبع
قادة مجموعة السبع

تعهد قادة مجموعة السبع والدول الصناعية الكبرى بتشديد العقوبات على روسيا، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وخلال المحادثات التي جرت في مدينة هيروشيما اليابانية ، تعهدوا: "بالوقوف معًا ضد الحرب غير القانونية وغير المبررة  التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا"، حسبما يقول مراقبون إنه عملية تدمير كبيرة لروسيا بالعقوبات حتى تستسلم للغرب.

في بيان مشترك، قالت دول مجموعة السبع إنها "تفرض المزيد من العقوبات والتدابير لزيادة التكاليف على روسيا وأولئك الذين يدعمون جهودها الحربية" من أجل "تجويع آلة الحرب الروسية".

وأضاف البيان "نحن نبني أيضًا على نجاح جهودنا لضمان أن روسيا لم تعد قادرة على تسليح توافر الطاقة ضدنا وضد العالم".

دعا قادة مجموعة الدول الصناعية السبع روسيا مرة أخرى إلى سحب قواتها من أوكرانيا وتعهدوا بتقديم المزيد من الدعم المالي والإنساني والعسكري والدبلوماسي إلى كييف "للمدة التي يتطلبها الأمر".

سيشمل المكون الأمريكي للعقوبات الجديدة وقف التعامل مع  حوالي 70 شركة من روسيا ودول أخرى ، ووقف الصادرات الأمريكية، وفقًا لمسؤول أمريكي لم يذكر اسمه.

وأضاف المسؤول أن قادة مجموعة السبع سيعلنون 300 عقوبات ضد أفراد وكيانات وسفن وطائرات.


وفي حديثه قبل المحادثات ، قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن برلين تريد إجراءات عملية لمنع الالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا.

جمدت الولايات المتحدة حتى الآن أموال البنك المركزي الروسي ، وقيّدت وصول البنوك إلى نظام  سويفت SWIFT - النظام المهيمن على المعاملات المالية العالمية - وفرضت عقوبات على الآلاف من الشركات الروسية والمسؤولين الحكوميين  وعائلاتهم.

في العام الماضي ، فرضت دول مجموعة السبع بشكل جماعي حدًا أقصى لسعر البرميل 60 دولارًا أمريكيًا على النفط والديزل الروسيين.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على موقع تويتر ، فرض حظر على الماس الروسي وواردات المعادن من روسيا ، بما في ذلك النحاس والألمنيوم والنيكل.

وقالت حكومة سوناك إن بريطانيا ستستهدف أيضًا 86 فردًا وشركة أخرى منخرطة في "المجمع الصناعي العسكري" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، بالإضافة إلى العاملين في صناعات الطاقة والمعادن والشحن.

ومن المتوقع أن تعلن مجموعة السبع ككل المزيد من القيود على تصدير الماس الخام من روسيا بمليارات الدولارات.

ويحضر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي  قمة مجموعة السبع في هيروشيما.

وقال أوليكسي دانيلوف ، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع  الأوكراني، للتلفزيون الرسمي: "سيتم تحديد أمور مهمة للغاية هناك ، وبالتالي فإن وجود رئيسنا ضروري للغاية للدفاع عن مصالحنا".
كانت المحطة الأولى لزعماء العالم ، بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن ، يوم الجمعة ، هي مراسم وضع أكاليل الزهور في النصب التذكاري لهيروشيما ، حيث دعا رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية.
و قال كيشيدا إن الإنجاز سيكون عمل حياته.

وجهت روسيا تهديدات مستترة باستخدام الأسلحة النووية في حرب أوكرانيا للدفاع عن "وحدة أراضيها". كما تعمل الصين على توسيع ترسانتها النووية وأثارت كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة مخاوف من إجراء تجربة نووية جديدة بوابل من عمليات إطلاق الصواريخ.

 

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