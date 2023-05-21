تعدى على صبى.. قرار عاجل بشأن مقتل شخص على يد جاره بعين شمس

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي على جاره وقتله بسبب تعديه على طفل.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وكذلك تكليف أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

وكانت قد شهدت منطقة عين شمس، جريمة قتل بشعة عندما طعن شخص جاره بسبب تعديه علي طفل ، تم ضبط مرتكب الواقعة ، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة عين شمس من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم مصابا بجروح متفرقة بالجسم إثر إدعاء مشاجرة بمنطقة سكنه وتوفى لاحقاً متأثرا بإصابته.

بالانتقال وسؤال والدته ، مقيمة بذات العنوان أكدت حدوث مشادة كلامية بين نجلها وآخر لدى معاتبة نجلها له لتعديه بالسب على أحد أقاربه (طفل) بالمنطقة محل سكنهما حيث تطورت لتعديه على نجلها بالضـــرب بإستخدام سلاح أبيض نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم ، تم إستهدافه وضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.