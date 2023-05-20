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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول أوكراني: هجوم روسي على منطقة نيكوبول بالمدفعية الثقيلة

صدى البلد

أعلن رئيس مجلس دنيبروبتروفسك الإقليمي ميكولا لوكاشوك اليوم /السبت/ أن القوات الروسية قصفت بالمدفعية الثقيلة مدينة نيكوبول ومنطقة تشيرفونوهريفكا في منطقة دنيبروبتروفسك؛ ما أدى إلى إصابة سيدة.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن لوكاشوك قوله إن منطقة نيكوبول تعرضت مرة أخرى لنيران الجيش الروسي؛ حيث قصفوا نيكوبول ومنطقة تشيرفونوهريفكا بالمدفعية الثقيلة وأطلقوا أكثر من 20 قذيفة؛ لتصاب سيدة تبلغ من العمر 46 عاما؛ وهي في حالة مستقرة؛ وستتلقى العلاج في العيادة الخارجية.

وبحسب لوكاشوك، فقد تضررت بنايتان سكنيتان من 5 طوابق بشكل خطير في نيكوبول، بالإضافة إلى حوالي 15 منزلا منفصلا وسبعة مبانٍ منزلية وعشرات الألواح الكهروضوئية وشبكات الكهرباء وأنابيب الغاز ليترك حوالي 1000 مستهلك منزلي بدون كهرباء بينما جاري أعمال الإصلاح.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.
وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

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