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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحباط محاولة 4 أشخاص وسيدتين تهريب مبالغ مالية للخارج

المبالغ
المبالغ

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ بالبلاد.

 تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ ومن خلال التعامل الفنى من ضبط (أحدى السيدات ، مقيمة بمحافظة القاهرة) لحيازتها (مبالغ مالية "عملات أجنبية") كانت مخبأة أسفل طيات ملابسها بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرتها البلاد.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص ، وسيدة "يحملان جنسية إحدى الدول") لحيازتهما (مبالغ مالية "عملات محلية") كانت مخبأة داخل حقيبة الأول والثانية أسفل طيات ملابسها بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرتهما البلاد.

وتم ضبط (3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول") لحيازتهم (مبالغ مالية "عملات محلية") كانت مخبأة داخل حقائبهم بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرتهم البلاد.

 تم إتخاذ الاجراءات القانونية.

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