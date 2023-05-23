مكتب التحقيقات الفيدرالي يرفض نشر وثيقة تثبت تورط بايدن في مخطط رشوة

التقى مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي مع موظفي لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، الاثنين، لكنهم لم يقدموا السجل غير السري الذي قدمه الرئيس جيمس كومر، الذي يُزعم أنه يربط جو بايدن بـ “مخطط جنائي” للنقد مقابل الوصول.

ونتيجة لذلك، أخبر أحد مساعدي اللجنة موقع ديلي ميل أنه من المتوقع أن يعلن كومار عن الخطوات التالية 'قريبًا'.

ويأتي الاجتماع يوم الاثنين بعد أن قال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي إن مكتب التحقيقات الفيدرالي على استعداد لتسليم الوثيقة التي يحتمل أن تكون ملعونًا بعد أن تحدث مع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريس وراي.

وقالت مكارثي لشبكة فوكس نيوز ماريا بارتيرومو الأحد “أردت أن أكون واضحا مع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي”.

وأكد أنه أجرى مكالمة هاتفية مع واري، مضيفًا أن 'الكونجرس لديه الحق ، ولدينا السلطة القضائية ، للإشراف على مكتب التحقيقات الفيدرالي'.

وتمثل اتهامات الجمهوريين تحديثًا مهمًا في تحقيق الجمهوريين حول `` استغلال النفوذ '' في عائلة بايدن وصفقات هانتر بايدن التجارية الخارجية

وتابع مكارثي: 'شرحت للمدير أننا سنبذل كل ما في وسعنا ، و [أن] لدينا سلطة قضائية على مكتب التحقيقات الفيدرالي - أن لدينا الحق في الاطلاع على هذه الوثيقة'.

'أعتقد ، بعد هذه المكالمة ، أننا سنحصل على هذه الوثيقة'.

وكتب كومر والسناتور تشاك غراسلي إلى Wray في رسالة مساء الجمعة بمناسبة مرور تسعة أيام على انقضاء الموعد النهائي، واصفين إياه بأنه 'غير مقبول'.

وقال جراسلي: 'مصداقية مكتب التحقيقات الفيدرالي على المحك ، وفشلهم المستمر في التعاون سيكون له عواقب طويلة الأمد'.

وفات مكتب التحقيقات الفدرالي الموعد النهائي ظهر يوم الأربعاء 10 مايو لتقديم الوثيقة ، مما أغضب الجمهوريين الذين قالوا إن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريس وراي قد يواجه 'عواقب'.

وكشف جراسلي و واري وكومار، مؤخرًا أن المبلغين عن المخالفات قد تقدموا بمزاعم مذهلة حول الوثيقة ، والتي زعموا أنها حددت المخطط المتعلق بايدن ، عندما كان نائب الرئيس ، ومواطنًا أجنبيًا لم يذكر اسمه.

وقال الجمهوريون إن نموذج FD-1023 الداخلي يوضح على ما يبدو 'ترتيبًا' لتبادل الأموال لقرارات السياسة.

أصدر الجمهوريون مذكرة استدعاء لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي يطالبون فيها بتسليم الوثيقة في موعد أقصاه 10 مايو ظهرًا - وهو ما لم يحدث.

قال جراسلي إنه على الرغم من فشل مكتب التحقيقات الفدرالي في تقديم الوثيقة ، فقد عرضوا 'عملية تسوية' تشير إلى أن 'الوثيقة حقيقية'.

وقال إن خطاب الرد الأسبوع الماضي إلى كبار الجمهوريين لا يثير سوى أسئلة إضافية ، بما في ذلك 'ما إذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالي لديه تحقيق مفتوح بناءً على هذه المزاعم'.

يقول المشرعون إنه 'لا يزال من غير الواضح ما هي الخطوات ، إن وجدت ، التي تم اتخاذها للتحقيق في الأمر' ، وهو أمر مثير للقلق بسبب 'المصلحة العامة الكبيرة' في رد مكتب التحقيقات الفيدرالي.

أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي لموقع DailyMail.com أنه قدم ردًا على الجمهوريين الأسبوع الماضي ، لكنه عارض ادعاء جراسلي بأنه يثبت وجود الوثيقة المحددة التي زعمها المبلغون عن المخالفات.

يستخدم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي نموذج FD-1023 لتسجيل التقارير التي لم يتم التحقق منها من قبل مصدر بشري سري. إن توثيق المعلومات لا يتحقق من صحتها أو يثبت مصداقيتها أو يوازنها مع المعلومات الأخرى التي تم التحقق منها من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي.

قد يؤدي الكشف عن معلومات لم يتم التحقق منها أو ربما تكون غير كاملة إلى الإضرار بالتحقيقات ، أو الإضرار بالمقاضاة أو الإجراءات القضائية ، أو ينتهك الخصوصية أو السمعة بشكل غير عادل ، أو يخلق انطباعات خاطئة في الجمهور ، أو يُحتمل أن يحدد الأفراد الذين يقدمون معلومات إلى سلطات إنفاذ القانون ، مما يعرض سلامتهم الجسدية للخطر.

تعد المعلومات الواردة من المصادر البشرية السرية وأفراد الجمهور أمرًا بالغ الأهمية لعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي ، ونحن ملتزمون أيضًا بحماية سرية أي شخص يتقدم.

يمثل أمر الاستدعاء الخاص بالوثيقة تحديثًا مهمًا في تحقيق الجمهوريين حول `` استغلال النفوذ '' لعائلة بايدن ، وجاء بعد ساعات فقط من تقرير قال إن المدعين كانوا على وشك اتخاذ قرار بشأن توجيه اتهام جنائي لهنتر بايدن في تحقيقاته الضريبية والأسلحة النارية.

وصفت إيام سامز ، المتحدث باسم البيت الأبيض لشؤون الرقابة والتحقيقات ، أمر استدعاء الحزب الجمهوري بخصوص الوثيقة بأنه 'لا أساس له من الصحة' و 'ذو دوافع سياسية'.

أصدرت لجنة الرقابة في مجلس النواب مذكرة جديدة تحدد على وجه التحديد علاقات عائلة بايدن بـ 'الترويج للتأثير' الروماني وشبكة من الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تم إنشاؤها أثناء تولي بايدن منصب نائب الرئيس.

اتهمت لجنة الرقابة في مجلس النواب 10 أعضاء من عائلة بايدن - بما في ذلك هانتر وهالي - بالتورط في صفقات تجارية 'مشبوهة' حيث استفادوا من اسم العائلة

قال كومر: 'المعلومات التي قدمها المخبرون تثير مخاوف من أن نائب الرئيس آنذاك بايدن متورط في مخطط رشوة مع مواطن أجنبي'.