المطيري يعرب عن تقديره لـ"أبو مازن" لتقلده نجمة الاستحقاق من وسام دولة فلسطين

أعرب فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية عن شكره وامتنانه لحكومة دولة فلسطين لتقلده نجمة الاستحقاق من وسام دولة فلسطين، وذلك تقديراً لجهوده المتميزة، ومواقفه الثابتة والمبدئية تجاه القضية الفلسطينية.

وقال "المطيري": "أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للرئيس محمود عباس "أبو مازن" رئيس دولة فلسطين لتفضله بتقليدي هذا الوسام الرفيع.

وتابع قائلا: إنه لشرف عظيم لي أن أحظى بهذا التكريم، ولكن ما قدمته وما سعيت له منذ استلامي منصبي مديراً عاماً لمنظمة العمل العربية ليس إلا واجباً قومياً، ولزاماً عليّ وعلى كل عربي تتاح له هذه الفرصة .

وأشكر الله تعالى أنه مكنني من خلال موقعي الوظيفي أن أساهم بالقدر اليسير في تضميد الجراح النازفة، ورفع القليل من الظلم عن عمال فلسطين، والعمل على حشد التضامن الدولي لنصرة شعب محاصر سلبه المحتل أرضه ومقدساته، في محاولات بائسة لطمس هويته والعبث في تاريخه، ومحو أي دليل على أن هذه الأرض لهذا الشعب، إلا أن فلسطين كانت ولم تزل وشعبها الأبيّ يذكرنا كل يوم أنه موجود و باقٍ إلى الأبد وأن صغاره لن تنسى كما زعموا، بل كبروا ودحروا أوهام المعتدي.

وقال : "أقول لكم.. كنا وسنبقى.. فمهما طال الزمن لا بد لهؤلاء المارّين أن يرحلوا، وستبقى فلسطين وعاصمتها القدس الشريف إلى يوم الدين، فعلى أرضها ما يستحق الحياة".

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