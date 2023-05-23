بعد صلاة الجمعة.. 5 دقائق للصلاة على النبي بكل مساجد مصر

مازالت أصداء قرار وزارة الأوقاف المصرية بتخصيص 5 دقائق بعد خطبة الجمعة المقبلة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في جميع مساجد مصر في وقت واحد تتوالى، وأثنى العديد من العلماء على هذا القرار أو الفكرة خاصة وأنها جديدة ولم تشهد مساجد مصر ذلك من قبل.

وقال بعض العلماء هذا يدل على عودة مساجد مصر لدورها الدعوي الطبيعي، مؤكدين أن فضل الصلاة على النبي عظيم فيه تحل البركة وتنفرج الهموم وتنتهي الأزمات، فحسنا فعلت وزارة الأوقاف ونأمل في الاستمرارية على ذلك.

كما نالت الفكرة استحسان قطاع عريض من المواطنين وذلك عبر مواقع التواصل الإجتماعي مؤكدين أن وزارة الأوقاف خلال الفترة الأخيرة نجحت في إعادة المساجد إلى دورها الطبيعي المنوط لها.

موضوع خطبة الجمعة

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة :فضائل الصلاة والسلام على النبي (صلى الله عليه وسلم)، ومساجد مصر تصدح بالصلاة والسلام على النبي(صلى الله عليه وسلم) حبا وكرامة لسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة القادمة بإذن الله تعالي : "فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) "، وتطبيقا عمليا لمضمون الخطبة

لأول مرة في التاريخ

تقرر أن تصدح وتلهج جميع المساجد عقب صلاة الجمعة في هذا اليوم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لمدة ثلاث إلى خمس دقائق بالصيغة التالية : اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد .

فضل الصلاة على النبي

قال محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة على النبى -صلى الله عليه وسلم- بقول “اللهم صل وسلم على نبينا محمد” من أفضل العبادات التى يتقرب بها العبد المسلم إلى الله، مضيفا أن الله تعالى قال فى كتابه العزيز (إن الله وملائكته يصلون على النبي ۚ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) كما قال النبى فى حديثه الشريف (ما من احد يسلم علي إلا رد الله عليا روحى فأرد عليه السلام).

وأوضح أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار أن في الصلاة على النبى يوم الجمعة ورد عن الحبيب المصطفى أنه قال ( إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة ، فيه خلق آدم عليه السلام ، وفيه قبض ، وفيه النفخة ، وفيه الصعقة ، فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي ، قالوا : يا رسول الله ، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت -أي يقولون قد بليت- قال : إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام ) .

وأضاف، أنه بهذا يظهر أن من يصلى على النبى بقوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد فإن الملائكة تبلغه ويرد عليه النبى السلام وما أعظم هذا الشرف.



كيفية الصلاة على النبي

الصلاة الإبراهيمية: وهذه الصلاة (الإبراهيمية) تعتبر ركنا من أركان الصلاة، حيث يختم المصلي صلاته بها متضرعا بها رب العالمين تقبل صلاته، وهذا دلالة على مدى مكانة وثواب وعظمة الصلاة على النبي - صلى عليه الله وسلم- عند الله تعالى وفي ديننا الأحنف.

«اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تفتح بيننا وبينه فتحا مبينا».

«اللهم إني أسألك بك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى اللهم وصحبهم أجمعين».

«اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وصل على محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على محمد كما أمرت بالصلاة عليه وصل على محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على محمد كما تنبغي الصلاة عليه».