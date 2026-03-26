أمين عام مجلس التعاون الخليجي: إيران استهدفت فنادق وسفارات ومحطات مياه ومطارات

أكد جاسم البديوي، الأمين العام لـ مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن إيران استهدفت خلال تصعيدها الأخير منشآت مدنية متعددة تشمل فنادق وسفارات ومحطات مياه ومطارات، ما أسفر عن سقوط ضحايا ويدل على خطورة الموقف الحالي.

أكثر من 85% من الهجمات موجّهة إلى دول الخليج

وأوضح البديوي أن أكثر من 85% من الهجمات الإيرانية وُجهت لدول الخليج، مؤكدًا أن هذا التصعيد يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

تهديد مباشر للاقتصاد العالمي

وشدد على أن تعطيل أي من الممرات الحيوية مثل مضيق هرمز سيكون له انعكاسات خطيرة على حركة الملاحة والطاقة وسلاسل الإمداد، ما يهدد الاقتصاد العالمي.

تحميل إيران مسؤولية التصعيد

وأكد البديوي أن إيران تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات، مطالبًا بوقفها فورًا، ومشيرًا إلى أن دول الخليج تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها وفق القانون الدولي.