عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضياء رشوان: مناقشة تعديل قانون الأحزاب في الحوار الوطني ثرية للغاية.. فيديو

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنه جرى مناقشة تعديل قانون الأحزاب في الحوار الوطني، وكانت هذه المناقشة ثرية للغاية، وهدفت لبلورة التجربة الحزبية بدل من أن تكون تجربة في بعض منها أو معظمها ورقية لتكون تجربة حقيقية للتعبير عن مصالح الناس.  

txt

ضياء رشوان: الدولة ملزمة وفقا للمادة 5 من الدستور بتعدد الأحزاب.. فيديو

txt

ضياء رشوان: لا توجد توجيهات لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني للانحياز لمقترحات بعينها

وأضاف «رشوان»، خلال لقاء ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن الدولة والحوار الوطني وأعضاء الأحزاب ورؤساءها وقيادتها حريصة على التجربة الحزبية، وهذا لا شك فيه.

وتابع: «ما قيل عن تعديلات قانون الأحزاب شيء ثري للغاية، وللأسف قانون الأحزاب في مصر به مشكلة، حيث صدر عام 1977 ولم يعدل إلا في عام 2012 مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولم يجر له تعديلات أخرى».

وواصل: «منذ 11 عاما لم يعدل قانون الأحزاب، والأحزاب تواجه مشكلات كثيرة منها قدرتها على الإنشاء، كما يحتاج إلى إمكانيات مادية، كما أن المناخ العام ضاغط على الأحزاب».
واستكمل: «كل ذلك يحتاج أن يكون هناك مرحلة انتقالية وقد تمتد، أن تفتح الأبواب للأحزاب لممارسة أعمالها».

أعضاء مجلس أمناء الحوار الإعلامية ريهام السهلي التجربة الحزبية الحوار الوطني الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

هل أسلم؟.. كريستيانو رونالدو يسجد بعد هدفه في شباك الشباب بالدوري السعودي.. فيديو

السعودية.. قرار عاجل من التعليم بشأن تعليق الدراسة

انخفاض الدولار لأقل من 30 جنيها.. مفاجأة للأخضر بالموازنة وصعود العملة المحلية

إحالة سائق خطف فتاة وجردها من ملابسها وتعدى عليها في الساحل للجنايات

قرار عاجل من الأهلي في قضية كهربا

الأهلي مهدد بغرامة مالية ضخمة بسبب ابن أكرم توفيق.. تفاصيل

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي على إنبي

ترشيحاتنا

أمريكا لن تزود أوكرانيا بصواريخ أتامكس بعيدة المدى

بيان عاجل جديد لـ قائد فاجنر بشأن السيطرة على باخموت

علامة استفهام|محامي الفنان الروسي: الموقع الإلكتروني الخاص بـ«غادة والي» خارج الخدمة.. فيديو

رغم تراجع أداء الزمالك.. أوسوريو يتلقى عرضا للانتقال للتدريب بالدوري المكسيكي

القتال أصبح أخف.. السعودية وأمريكا تطالبان بالالتزام بوقف إطلاق النار في السودان

تعويض مادي.. الفنان الروسي يتوعد غادة والي على الهواء|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب غير متوقع يعالج أصعب مشاكل الشعر| مش هيخطر ببالك

8 أطعمة تزيد العطش والجفاف في الحر.. اعرفها

في وضح النهار.. سرقة حمار صغير تثير جدلا في مقاطعة بريطانية.. شاهد

الأهلي السبب.. 3 فرص تمنح الزمالك التأهل لمونديال العالم للأندية 2025

فيديو

رحيل كريستيانو رونالدو عن الدوري السعودي | اعرف الحقيقة |شاهد

بطيخ مسرطن وخوخ بمبيدات.. ما الحقيقة؟

خناقاتي مع حسام كل يوم.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسرارا جديدة

القصة الكاملة لاتهام إعلامية شهيرة لـ3 أطفال بضرب ابنها في النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ