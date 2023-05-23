ضياء رشوان: مناقشة تعديل قانون الأحزاب في الحوار الوطني ثرية للغاية.. فيديو

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنه جرى مناقشة تعديل قانون الأحزاب في الحوار الوطني، وكانت هذه المناقشة ثرية للغاية، وهدفت لبلورة التجربة الحزبية بدل من أن تكون تجربة في بعض منها أو معظمها ورقية لتكون تجربة حقيقية للتعبير عن مصالح الناس.

وأضاف «رشوان»، خلال لقاء ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن الدولة والحوار الوطني وأعضاء الأحزاب ورؤساءها وقيادتها حريصة على التجربة الحزبية، وهذا لا شك فيه.

وتابع: «ما قيل عن تعديلات قانون الأحزاب شيء ثري للغاية، وللأسف قانون الأحزاب في مصر به مشكلة، حيث صدر عام 1977 ولم يعدل إلا في عام 2012 مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولم يجر له تعديلات أخرى».

وواصل: «منذ 11 عاما لم يعدل قانون الأحزاب، والأحزاب تواجه مشكلات كثيرة منها قدرتها على الإنشاء، كما يحتاج إلى إمكانيات مادية، كما أن المناخ العام ضاغط على الأحزاب».

واستكمل: «كل ذلك يحتاج أن يكون هناك مرحلة انتقالية وقد تمتد، أن تفتح الأبواب للأحزاب لممارسة أعمالها».