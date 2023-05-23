ضياء رشوان: الدولة ملزمة وفقا للمادة 5 من الدستور بتعدد الأحزاب.. فيديو

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الدستور يلزم الدولة في المادة 5 بتعدد الأحزاب، وثورة 25 يناير كانت من بوابات القوى ربما الأكبر للتعدد الحزبي في مصر.

وأضاف «رشوان»، خلال لقاء ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أنه يوجد 105 أحزاب، وفي الممارسة الموجودة بين الأحزاب يوجد 84 وهو عدد غير مسبوق منذ دخول النظام الحزبي لمصر أي 1907.

وأشار إلى أن التجربة الحزبية التي بدأت 1976 بعد إلغاء الاتحاد الاشتراكي، كانت هذه التجربة تسمى في العلوم السياسية بـالتجربة الحزبية المقيدة، بسبب شروط لإنشاء الأحزاب، وهذه التجربة في البداية كانت 3 أحزاب فقط ثم زاد حزب الوفد لكن جرى إلغاؤه ثم عاد في 1984.

وأكد أن الدستور الحالي يمنع حل الأحزاب نهائيا، ولا يوجد لدى الدولة رغبة أو نية أو ممارسة في الاقتراب من حزب حتى وإن كان ليس حزبا.