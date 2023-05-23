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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ضياء رشوان: لا توجد توجيهات لأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني للانحياز لمقترحات بعينها

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنه جرى اختيار المنسق العام بالحوار الوطني لأنه سياسي، ولا يوجد وظيفة تسمى بـ «المنسق العام»، لافتا أنه يعمل بالسياسة سواء كان معارضا أو مؤيدا أو في المنتصف منذ 4 عقود على الأقل.

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ضياء رشوان: القائمة النسبية هي الأنسب.. والمحليات تدريب للبرلمان

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ضياء رشوان: الانتخابات بالقائمة النسبية الأكثر عدلا لتمثيل الفئات كلها

وأضاف «رشوان»، خلال لقاء ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أنه لم يبد رأيا في شيء بالحوار الوطني حتى الآن إلا بموضوع النظام الانتخابي، للتأكيد بأنه لا يوجد توجه واحد في مجلس الأمناء.

وتابع: «في مراحل الصياغة الأخيرة كمواطن مصري في معظم القضايا المطروحة سأقول رأيي قطعا، وهذا الرأي لن يسري على أحد».

وأكد أن العمل بنظام القائمة النسبية لا يتطلب تعديلاً دستورياً، ولا شيء يعرض في الحوار الوطني يكون متعارضاً في الدستور».

أعضاء مجلس أمناء الحوار الإعلامية ريهام السهلي الحوار الوطني الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أمناء الحوار الوطني

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