نشرة المرأة والصحة: مرض جلدي خطير يهدد العالم.. يمنية تواجه ألم المخاض على ظهر جمل.. فوائد الثوم الأسود.. هيفاء وهبي بإطلالة اقتربت من المليون في باريس

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

بـ7 خطوات.. جمال شعبان يكشف عن طرق فعالة لخفض ضغط الدم المرتفع



كشف الدكتور جمال شعبان، استشارى أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، عن طرق خفض ضغط الدم المرتفع بدون الحصول على علاجات، والذي يصيب أغلب الأشخاص، وبالأخص في الحر الشديد.





انتبه.. أعراض شائعة تكشف الإصابة بمتلازمة سجوجرن



متلازمة سجوجرن من أمراض المناعة الذاتية التى لا يعرفها كثيرون بالرغم من خطورتها، حيث يبدأ فيها الجسم بمهاجمة نفسه وتحديدا الغدد التي تنتج الرطوبة وعادة ما يسبب جفاف الجلد والعينين وجفاف الفم.

لن تصدق .. سعر غير متوقع لفستان شيرين عبد الوهاب



ظهرت النجمة شيرين عبد الوهاب في برنامج "كاربول كايروكي بالعربي" أمس الإثنين، الذي يقدمه الفنان هشام الهويش، وقد ظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة للغاية.



5 أبراج كل ما تكبر تحلى .. أنت منهم ؟



يزداد بعض الأشخاص جاذبية مع مرور السنوات وتقدمهم في العمر، ولا يرتبط السبب بالمظهر الخارجي فقط، بل بالشخصية وطريقة التصرف أيضاً ، وينتمي هؤلاء الأشخاص عادة إلى 4 أبراج وفقاً لموقع"askmen" نذكر أبراج الأكثر جمالاً رغم التقدم بالعمر .



اقتربت من المليون جنيه.. هيفاء وهبي تثير الجدل بسعر إطلالتها في باريس



شاركت الفنانة هيفاء وهبي مجموعة من الصور وهي تتجول في شوارع باريس وتجلس في أحد المقاهي، ونشرتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة كاجوال لافتة وناعمة.



الرجالة ولا الستات.. دراسة تكشف من بموت بالسكتة القلبية أكثر



يعتقد الكثير من الأشخاص أن الرجال يموتون بسبب السكتة القلبية بنسبة أكبر من النساء بسبب الأعباء التى يتحملونها وضغوط العمل ولكن دراسة حديثة أكدت أن هذه الفكرة غير صحيحة تماما.



12 سببا وراء إصابتك بارتفاع ضغط الدم.. احذرها





يعتبر ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة تؤثر على شرايين الجسم، وتحدث في حال الإصابة بارتفاع ضغط الدم، تكون قوة دفع الدم باتجاه جدران الشرايين عالية للغاية، مما يجعل القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم.



ينتقل بسرعة| مرض جلدي خطير يهدد العالم .. إليك أهم الأعراض



أعلن خبراء الصحة فى العالم عن ظهور مرض جلدي جديد يشكل خطورة على العالم وربما يكون الوباء القادم بسبب قدرته الكبيرة على الانتشار السريع وانتقال العدوى بسهولة بين البشر.



رحلة استغرقت 7 ساعات للمستشفى.. يمنية تواجه ألم المخاض على ظهر جمل



تعرضت منى البالغة من العمر 19 عاما من اليمن لآلام المخاض، مما جعلها تتوجه إلى المستشفى، ولكنها استغرقت 7 ساعات حتى وصلت إلى المستشفى واجهت خلالها ألم المخاض الشاق.



4 فوائد لـ الثوم الأسود.. وهؤلاء ممنوعون منه



الثوم الأسود من الأطعمة التى زاد انتشارها فى السنوات الأخيرة وبدأ يدخل فى إعداد الكثير من الأطباق الشهية.. فما تأثيره على الجسم؟



يتخطى 60 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لفستان ريا أبي راشد بمهرجان كان



شاركت الإعلامية ريا أبي راشد متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" مجموعة من الصور، وذلك خلال حضورها مهرجان كان، وظهرت فيها بإطلالة جذابة وساحرة.