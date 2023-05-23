انتبه.. أعراض شائعة تكشف الإصابة بمتلازمة سجوجرن

متلازمة سجوجرن من أمراض المناعة الذاتية التى لا يعرفها كثيرون بالرغم من خطورتها، حيث يبدأ فيها الجسم بمهاجمة نفسه وتحديدا الغدد التي تنتج الرطوبة وعادة ما يسبب جفاف الجلد والعينين وجفاف الفم.



ووفقا لموقع “rochester” فإن هناك نوعان من متلازمة سجوجرن: الأولى ه عندما تظهر متلازمة سجوجرن من تلقاء نفسها ، دون المعاناة من أي مرض أو مرض آخر وحوالي 50٪ من الحالات أولية، والثانوي يحدث هذا عندما تحدث متلازمة سجوجرن جنبًا إلى جنب مع اضطرابات المناعة الذاتية الأخرى ، مثل تصلب الجلد أو الذئبة أو التهاب المفاصل الروماتويدي.

ما الذي يسبب متلازمة سجوجرن؟

متلازمة سجوجرن هي اضطراب في المناعة الذاتية حيث يتفاعل الجهاز المناعي ضد أنسجته و لا يعرف الأطباء أسباب المتلازمة ، لكنهم يشكون في أن الجينات والبيئة قد تلعب دورًا.

ما هي أعراض متلازمة سجوجرن؟

يمكن أن تتراوح أعراض متلازمة سجوجرن من خفيفة إلى شديدة - من الانزعاج إلى الأعراض المنهكة التي يمكن أن تؤثر على نوعية حياتك بشكل عام.

أكثر الأعراض شيوعًا لمتلازمة سجوجرن هي جفاف العين وجفاف الفم، ومن هناك ويمكن أن يتطور المرض إلى أعراض تؤثر على الجسم كله.

يمكن أن تشمل أعراض متلازمة سجوجرن ما يلي:

جفاف الفم والذي يمكن أن يؤدي إلى مشكلة في التحدث أو المضغ أو البلع

جفاف العين الذي يمكن أن يكون له شعور بالحرقان أو الشجاعة

شفاه جافة متقشرة

وجع أو تشقق اللسان

جفاف أو التهاب الحلق

تسوس الأسنان

جلد جاف

جفاف المهبل

أنف جاف

تغيرات في القدرة على التذوق والشم

التعب (التعب)

الم المفاصل

مشاكل في الجهاز الهضمي

في بعض الحالات ، يمكن أن يسبب سجوجرن أعراضًا للجهاز العصبي مثل الضعف والخدر والتهاب المفاصل وأمراض الكلى والتهاب العضلات.