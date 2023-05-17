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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر منه .. إجراء طبي في العين يصيبك بالعمى

العين
العين

انتشرت وبكثرة إعلانات  على السوشيال ميديا لمراكز طبية كبيرة  تعلن عن إكتشاف تقنية طبية قادرة علي تغيير لون العيون، وهي تقنية طبية تجميلية تهدف إلى تغيير لون العيون لمن يريد، فمن المعروف أن لون العين يحدد منذ الولادة جينيًا فالقزحية إما تكون زرقاء أو بنية أو رمادية، ولكن بعض الأشخاص يرغبون في تغيير لون أعينهم أو إبراز لونها بشكل أكبر ، فيلجأ هؤلاء الأشخاص إلى طرق تجميلية مختلفة لتحقيق ما يريدون مثل ارتداء العدسات اللاصقة الملونة أو الخضوع لعمليات طبية خطيرة والتي يحذر منها الأطباء لأنها قد تسبب أضرار خطيرة للعين.

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نقدم  في هذا التقرير مخاطر هذه العمليات علي العيون وابتي قد تصل الي حد فقدان البصر وفقا لموقع“medicalxpress”.

هناك طريقتان أساسيتان لتغيير لون عينيك بإجراء جراحي ومع ذلك لا يقدم الأطباء هذه الإجراءات لأنها خطيرة للغاية لذلك لاينصح بتجربة ،هذه العملية المحفوفة بالمخاطر، والتي يمكن أن تجعل الشخص أعمى ولكن والعمليتان اللتان قد تغيران لون العينين هما:

⁃ تغطية القزحية
وتجعل لون عينيك يبدو أفتح أو مختلف وهذه الجراحة تعتبر خطيرة كما اكد خبراء جراجة  طب العيون بسبب آثارها الجانبية ولا تزال جراحة لون العين قيد التجارب السريرية، لكنها تستخدم نظرياً ليزر منخفض الطاقة لإزالة الصبغة البنية حتى تصبح عينك زرقاء وبينما يمكن للعملية تغيير لون عينيك، إلا أنها تنطوي على مخاطر كبيرة سواء الغرسة أو الليزر، بما في ذلك فقدان البصر أو المشاكل الصحية المزمنة مثل الجلوكوما وبدلاً من الخضوع لعملية جراحية تجميلية باهظة الثمن يمكن أن تسبب العمى

⁃ الزرع
تم تطوير جراحة زراعة القزحية في الأصل كعلاج لإصابات العين الخطيرة والحالات الطبية مثل أنيريديا، حيث لا تكون القزحية بأكملها في العين، أو كولوبوما حيث يكون جزء من القزحية مفقود وفي هذه الحالات، قد لا يتمكن الفرد من الرؤية جيداً على أي حال .. وخلال جراحة الزرع يقوم الطبيب بعمل قطع صغير في القرنية ثم يضع قزحية اصطناعية من السيليكون فوق المنطقة التي توجد فيها القزحية الطبيعية و يتم فتح جهاز السيليكون في العين لتغطية منطقة القزحية أسفل القرنية مما يبقيها في مكانها ومثل الأنواع الأخرى من جراحات التجميل البسيطة، مثل الليزك فإنك تتلقى مخدر موضعي لكنك ستكون مستيقظ أثناء العملية.

وتشمل  هذه العمليات علي مخاطر عديدة منها :

الزرق
هذا هو ضغط العين المرتفع داخل العين، مما قد يؤدي إلى تلف العصب البصري وفقدان الرؤية.

إعتام عدسة العين
هذا عندما تصبح العدسة الشفافة على العين غائمة بسبب تلف البروتين.

التهاب القزحية
يسبب الالتهاب احمرار وألم وضبابية في الرؤية وإذا لم يتم علاجه، يمكن أن يسبب فقدان البصر.

مشاكل القرنية
يشمل ذلك إصابة القرنية والتورم والأضرار الأخرى.
هناك القليل من الأدلة التي تثبت أن جراحة زراعة القزحية فعالة وآمنة كإجراء تجميلي لـ تغيير لون العين ولم تقم أي وكالة تنظيمية بتقييمه من حيث السلامة لذلك لا يقدمه أخصائيو البصريات أو جراحو العيون لحد الآن.

اضرار عملية تغيير لون العين

⁃ تتلخص الأعراض الجانبية لعملية تغير لون العين في الشعور بالحكة داخل العين، ولكن يجب تجنب ذلك تمامًا، حتى لا يحدث ضرر للعين
⁃ كما يمكن حدوث احمرار وجفاف للعين، ويتم التغلب عليهما بقطرات يصفها الطبيب.
⁃ حدوث التهاب داخل العين
⁃ ارتفاع ضغط العين
⁃ حدوث ضعف بالنظر
⁃ تضرر عصب العين
⁃ حدوث اضطرابات بالإبصار
⁃ انسداد بعض الأوعية الدموية بالعين مما قد يؤدي إلى العمى

العدسات العدسات اللاصقة الجلوكوما ارتداء العدسات اللاصقة فقدان البصر

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