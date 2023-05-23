رحلة استغرقت 7 ساعات للمستشفى.. يمنية تواجه ألم المخاض على ظهر جمل

تعرضت منى البالغة من العمر 19 عاما من اليمن لآلام المخاض، مما جعلها تتوجه إلى المستشفى، ولكنها استغرقت 7 ساعات حتى وصلت إلى المستشفى واجهت خلالها ألم المخاض الشاق.

رحلة شاقة لسيدة تستغرق 7 ساعات كي تضع مولودها

بدأ الأمر عندما شعرت منى بآلالم المخاض، وبالرغم من أن الطريق إلى المستشفى الأقرب لها تبلغ 40 كيلومترا، والتي تسغرق كحد أقصى 4 ساعات، إلا أنها استغرقت فيها أكثر من 7 ساعات، لأنها تسكن على قمة جبال صخرية، والتي لا تتوفر فيها توفر طرق ممهدة، بالإضافة إلى أنها واجهت سوء الأحوال الجوية، جعل من رحلة منى رحلة لا تنسى.





قالت منى: “مع كل خطوة يخطوها الجمل، كنت أشعر أنني أتمزق من الألم.. عندما توقف الجمل عن السير قدما، ترجلت وأكملت المحطة الأخيرة من رحلتي سيرا على الأقدام برفقة زوجي”.



في محافظة المحويت شمال غرب اليمن، يعدّ مستشفى بني سعد المرفق الصحي الوحيد الباقي لخدمة آلاف النساء. من منزل منى في قرية المقرة، لا يمكن الوصول إلى المستشفى إلا باجتياز الجبال الوعرة، إما على الإبل أو سيرا على الأقدام.



وبينما كانت منى تناضل أثناء رحلتها، كانت تخشى أيضا على سلامتها وسلامة طفلها الذي لم يولد بعد، تقول منى :"كان الطريق وعرا، إنها رحلة مرهقة جسديا وذهنيا، في بعض الأوقات دعوت الله أن يأخذني ويحمي طفلي حتى أتخلص من هذا الألم".





رحلة شاقة لسيدة تستغرق 7 ساعات كي تضع مولودها





وقامت منى وزوجها بتسمية الطفل جراح على اسم الطبيب الذي أنقذهما، ووفقا لصندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن، فإن أقل من نصف حالات الولادة تتم بمساعدة طبيب محترف، وثلث الحالات فقط تتم في داخل منشأة صحية.



وأضاف الصندوق، أنه يعيش خُمس سكان اليمن على مسافة تبعد أكثر من ساعة من أقرب مستشفى عام يعمل بكامل طاقته، ويعاني نظام الرعاية الصحية في اليمن من سوء الأوضاع حتى قبل الحرب المستمرة.

قصة منى هي مجرد قصة واحدة من بين العديد من القصص التي تواجه فيها الأمهات الحوامل في اليمن مشقات بالغة، ويعتبر امتلاك سيارة أمرا بعيد المنال لمعظم السكان الفقراء في اليمن، حيث يعتمد 80% من السكان على المساعدات.