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إلهام أبو الفتح
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مرأة

12 سببا وراء إصابتك بارتفاع ضغط الدم.. احذرها

عوامل تزيد من خطر
عوامل تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم

يعتبر ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة تؤثر على شرايين الجسم، وتحدث في حال الإصابة بارتفاع ضغط الدم، تكون قوة دفع الدم باتجاه جدران الشرايين عالية للغاية، مما يجعل القلب يعمل بجهد أكبر لضخ الدم.

عوامل تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم

ويمكن قياس ضغط الدم بوحدة الملليمتر الزئبقي (ملم زئبقي). تُوصَف الحالة عمومًا بأنها ارتفاع في ضغط الدم عندما تكون قراءة ضغط الدم 80/130 ملم زئبقي أو أعلى..
 

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وفي حين أن ارتفاع ضغط الدم أكثر شيوعًا لدى البالغين، إلا أنه يمكن أن يُصيب الأطفال أيضًا. وقد يكون ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال ناتجًا عن مشكلات في الكلى أو القلب، ولكن بالنسبة إلى عدد متزايد من الأطفال، يرجع ارتفاع ضغط الدم إلى بعض عادات نمط الحياة، مثل: اتباع نظام غذائي غير صحي وقلة ممارسة التمارين الرياضية.

وهناك عدة عوامل تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، ومن أبرزها ما يلي :



- العمر :
يزداد احتمال الإصابة بارتفاع ضغط الدم مع التقدم في العمر؛ حيث أن رتفاع ضغط الدم أكثر شيوعًا لدى الرجال قبل عمر 64 عامًا تقريبًا، ولكن النساء أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم بعد عمر 65 عامًا.

- العرق :
ويشيع ارتفاع ضغط الدم بشكل خاص بين أصحاب البشرة السمراء، إذ يُصابون به في سن مبكرة مقارنةً بأقرانهم من ذوي البشرة البيضاء.

- التاريخ المرضي العائلي :
ويكون الفرد أكثر عرضةً للإصابة بارتفاع ضغط الدم إذا كان أحد والديه أو أشقائه مصابًا بمشاكل ضغط الدم .

- السمنة أو الوزن الزائد :
يسبب الوزن الزائد تغيّرات في الأوعية الدموية والكلى وغيرها من أجزاء الجسم، وغالبًا ما تؤدي هذه التغيرات إلى ارتفاع ضغط الدم. علاوة على ذلك، تؤدي زيادة الوزن أو السمنة أيضًا إلى زيادة احتمال الإصابة بأمراض القلب وعوامل الخطر المرتبطة بها، مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول.

 

عوامل تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم


- عدم ممارسة الرياضة :
ومن الممكن أن يؤدي عدم ممارسة الرياضة إلى زيادة الوزن، مما يزيد من احتمال الإصابة بارتفاع ضغط الدم. وأيضًا تزداد سرعة القلب عادةً لدى الأشخاص الذين لا يمارسون أنشطة بدنية.

- تعاطي التبغ أو تدخين السجائر الإلكترونية :
ويؤدي التدخين أو مضغ التبغ أو تدخين السجائر الإلكترونية إلى ارتفاع ضغط الدم على الفور لفترة وجيزة، ويؤدي تدخين التبغ أيضًا إلى الإضرار بجدران الأوعية الدموية وتسريع الإصابة بتصلُّب الشرايين. لذلك إذا كنت مدخنًا، اسأل الطبيب عن استراتيجيات تساعدك في الإقلاع عن التدخين.

- الإفراط في تناول الملح:
ويمكن أن تُسبب كثرة إضافة الملح إلى الأطعمة، أو ما يُعرف بالصوديوم إلى احتباس السوائل داخل الجسم ، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

- انخفاض مستويات البوتاسيوم :
ويساعد البوتاسيوم على توازن نسبة الأملاح في خلايا الجسم. ومن ثم تحقيق التوازن السليم للبوتاسيوم أمر مهم لصحة القلب.، وقد تنخفض مستويات البوتاسيوم نتيجة لنقص البوتاسيوم في النظام الغذائي أو وجود مشكلات صحية معيّنة، ومنها الجفاف.

- الإفراط في تناول الكحوليات :
ويرتبط تعاطي الكحوليات بارتفاع ضغط الدم، خاصةً لدى الرجال.

- التوتر :
ويمكن أن تؤدي مستويات التوتر المرتفعة إلى ارتفاع ضغط الدم على نحو مؤقت. كما قد تؤدي العادات المرتبطة بالتوتر، مثل تناول الكثير من الطعام أو تعاطي التبغ أو شرب الكحول، إلى زيادة ارتفاع ضغط الدم.

- الإصابة ببعض أمراض مزمنة :
ومن الأمراض التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم أمراض الكلى والسكري وانقطاع النفس النومي.

- الحمل :
ويُسبب الحمل أحيانًا ارتفاع ضغط الدم.

الدم ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم القلب الشرايين

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