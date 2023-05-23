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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 أبراج كل ما تكبر تحلى .. أنت منهم ؟

ابراج تزداد جمالا
ابراج تزداد جمالا

يزداد بعض الأشخاص جاذبية مع مرور السنوات وتقدمهم في العمر، ولا يرتبط السبب بالمظهر الخارجي فقط، بل بالشخصية وطريقة التصرف أيضاً ، وينتمي هؤلاء الأشخاص عادة إلى 4 أبراج وفقاً لموقع"askmen" نذكر أبراج الأكثر جمالاً رغم التقدم بالعمر .

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هيجيلهم فلوس كتير.. أبراج تتحسن حالتهم المادية خلال أيام

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 23 مايو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

برج الدلو:

أمرأة الدلو تتميز بعقلية مبتكرة تتجاوز المعتاد ، مما يجعلها تبرز في حشد البروج، تميل الى حب المعرفة المتأصل على التغيير ، وهو دليل واضح على عنصرهم المتجدد ، إلى جمال فريد يزدهر بمرور الوقت ،أحد الجوانب الرئيسية لهذه العلامة التقدمية هو براعتها الفكرية ،هذا الذكاء الخاص ، جنبًا إلى جنب مع أصالتهم ، يخلق جمالية مغرية.

يمنحهم عنصر الهواء طبيعة تكيفية ، مما يسمح لهم بالتطور والبقاء على صلة بغض النظر عن معايير الجمال المتغيرة

برج الاسد:

يتقدمون في العمر برشاقة ، ويزيد جمالهم مع مرور كل عام،
ثقتهم الطبيعية ، كما هي سمة فطرية مثل أنفاسهم ، تنضح بسحر جذاب ،تزدهر هذه الثقة بالنفس مع تقدم العمر ، وتثري جمالها بطريقة تتجاوز السطحية ، مما يخلق جاذبية مغناطيسية تجذب الانتباه.
حب الأسد للأضواء ليس سرا، جاذبيتهم ، المتألقة مثل الشمس، و تكون مركز الاهتمام وتبدو رائعة أثناء القيام بذلك، تتحسن هذه الموهبة مع تقدم العمر حيث يتعلمون الموازنة بين طاقتهم المشعة والحكمة التي تجلبها السنوات.

برج الجوزاء:

من صفات برج الجوزاء أنه لا يخسر أبداً جانبه الطفولي مع تقدمه في العمر، وهذا عادة ما يبدو لطيفًا جدًا للآخرين،
لهذا السبب لا يفقد جاذبيته أبدًا ولكنه سيصبح أكثر جمالًا مع التقدم بالعمر،مثير للاهتمام من الكاريزما والقدرة على التكيف والبراعة الفكرية الجوزاء ، من الأبراج المتغيرة باستمرار ، تزداد جمالًا مع تقدم العمر، تجسد علامة الازدواجية هذه ، التي يمثلها التوائم السماوية ، السحر الذي لا يقاوم والذي ينكشف في ازدواجيتهما ، مما يعكس الجوهر الديناميكي للجمال ،في قلب جاذبية الجوزاء تكمن قدرتها الرائعة على التكيف، إن القدرة الفطرية لعلامة الهواء المتطايرة هذه على الاستجابة لتغيرات الحياة التي لا تعد ولا تحصى تضفي عليها سحرًا دائم التطور.

برج العذراء:

برج العذراء من أكثر الأبراج اهتماما بالمظهر والاناقه والجاذبية  رغم التقدم في العمر
ومن أبرز صفاته التحفظ والغموض ، فهو متكتم ونادراً ما يعبر عن مشاعره، وهو ما يجعله جذاباً جداً في عيون الآخرين ،كما أنه يفضل اعتماد إطلالة بسيطة وطبيعية ويرفض التصنع في المظهر كما في الماكياج، وهو متصالح مع نفسه ويدرك تماماً ما يريد ويلفت بقوة شخصيته اهتمام عدد كبير جداً من الأشخاص.

برج الميزان:

ينتمي برج الميزان أيضًا إلى الأبراج الاكثر جاذبية مع تقدم العمر ،ولكن كيف يمكن للميزان أن يدير ذلك بالفعل؟ بكل بساطة، يحتفظ بسحره الشاب طوال حياته ،تزداد نضارته وحيويته مع تقدم العمر وهذا يترك انطباعًا دائمًا، يريد الجميع معرفة المزيد عنه وعن أفكاره المنعشة إذا تمكن شخص ما من إشراق جماله من الداخل، فهو الميزان.

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