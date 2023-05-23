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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هيجيلهم فلوس كتير.. أبراج تتحسن حالتهم المادية خلال أيام

صدى البلد

يعيش بعض مواليد الأبراج حالة من الازدهار المالي والتحسن المادي بعد فترة طويلة من التقشف المادي والديون المتتالية.

وفي التقرير التالي نستعرض الأبراج التي تتحسن حالتهم المادية خلال أيام.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 22 مايو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

برج الأسد.. حظك اليوم الاثنين 22 مايو 2023 : استقرار مالي وصحي

1- برج الحمل

تتحسن الحالة المادية خلال أيام لمواليد برج الحمل، بعد فترة كبيرة من قلة الفلوس بسبب الظروف المحيطة.

2- برج الجوزاء

أما برج الجوزاء فإنه ينتعش اقتصاديا بسبب حصوله على ثروة كبيرة من العائلة.

3- برج الأسد

وعن برج الاسد فإنه من المواليد المحظوظة خلال أيام لحصوله على فلوس كثيرة تحل كل مشاكله.

4- برج الجدي

وبرج الجدي أيضا من المواليد التي تتحسن حالتهم المادية خلال أيام قليلة.

5- برج الحوت

برج الحوت أيضا من الأبراج الأكثر حظا في نهاية شهر مايو ويكون لديه أموال وفيره.

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