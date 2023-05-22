عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 22 مايو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

حظك اليوم وتوقعات
حظك اليوم وتوقعات الأبراج

يتغير حظك اليوم وتوقعات الأبراج 2023 يوميا بسبب تغييرات الكواكب والفلك، ويتنبأ خبراء الفلك ببعض الاخبار الإيجابية لبعض مواليد الأبراج.

ونستعرض توقعات الأبراج وحظك اليوم الاثنين 22 مايو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي.

txt

برج الأسد.. حظك اليوم الأحد 21 مايو 2023: تحصل على ثروة جيدة

txt

برج الثور.. حظك اليوم الجمعة 21 مايو 2023: استثمر في الذهب


برج الحمل وحظك اليوم الاثنين 22 مايو 2023

اليوم يحمل وعدًا بيوم مفيد ويقدم راحة محتملة من مرض طويل الأمد، يمكن أن يتحسن وضعك المالي إذا جمدت نفسك عن الإنفاق الباهظ وقد يبرز هذا الإدراك عليك اليوم، يُنصح بتجنب الخلافات مع جيرانك لأنها قد تفسد حالتك المزاجية.

برج الثور وحظك اليوم الاثنين 22 مايو 2023

يقدم لك اليوم الكثير من الوقت للتركيز على تحسين صحتك ومظهرك، إذا كنت تنوي الاختلاط بالأصدقاء فاحذر من إنفاقك، حيث من المحتمل أن تتعرض لخسارة مالية، يحمل هذا اليوم إمكانات كبيرة للتخطيط الفعال نحو مستقبل مزدهر ولكن كن مستعدًا للاضطرابات غير المتوقعة التي يسببها وصول ضيف مسائي ، والتي قد تعرقل خططك مؤقتًا.

برج الجوزاء وحظك اليوم الاثنين 22 مايو 2023

يُنصح بالابتعاد عن النزاعات لأنها قد تؤدي إلى تفاقم مرضك، توخى الحذر عندما يتعلق الأمر بالأمور المالية لأن اتباع نصيحة الآخرين قد يؤدي إلى خسائر مالية، ستؤدي طاقتك وحماستك الوفيرة إلى نتائج إيجابية وتساعد في تخفيف التوترات الداخلية.

برج السرطان وحظك اليوم الاثنين 22 مايو 2023

اليوم ستزدهر ثقتك بنفسك مما يؤدي إلى التقدم والنمو في مختلف جوانب حياتك، إذا كنت تعمل من أجل الحصول على قرض، فإن الحظ في صفك اليوم.

برج الأسد وحظك اليوم الاثنين 22 مايو 2023

انتبه لأي نصيحة من والدك حيث يمكن أن تكون مفيدة في مكان عملك، إن سلوكك العنيد لا يسيء لمن في المنزل فحسب ، بل يسيء أيضًا لأصدقائك المقربين.

برج العذراء وحظك اليوم الاثنين 22 مايو 2023

سيكون أصدقاؤك داعمين لك وسيساهمون في سعادتك، اليوم  سوف تدرك فوائد الاستثمار ، حيث أن أي استثمارات سابقة قمت بها يمكن أن تحقق عوائد مربحة، احذر من السماح لأصدقائك بالاستفادة من طبيعتك السخية.

برج الميزان وحظك اليوم الاثنين 22 مايو 2023

من المهم توخي الحذر من المعارف الذين يقترضون الأموال بشكل متكرر ولكنهم يفشلون في سدادها ويوصى بالابتعاد عن هؤلاء الأفراد، يمكن أن يجلب قضاء وقت ممتع مع أحبائهم فرحًا وسعادة هائلين.

برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 22 مايو 2023

ستتم إدارة شؤونك الشخصية بشكل جيد، ستمنحك المعرفة الإضافية التي تكتسبها اليوم ميزة عند التفاعل مع الزملاء، ضع في اعتبارك استكشاف فرص السفر، بشكل عام ، يبدو أن حياتك الزوجية مليئة بالسعادة اليوم.

برج القوس وحظك اليوم الاثنين 22 مايو 2023

يمكن أن تساعد التمارين البدنية المنتظمة في إدارة الوزن، إذا كنت تبحث عن طرق لتوليد دخل إضافي ، ففكر في الاستثمار في مخططات مالية موثوقة، ستساهم جاذبيتك وشخصيتك في تكوين صداقات جديدة.

برج الجدي وحظك اليوم الاثنين 22 مايو 2023

اليوم يحيط بك شعور بالتفاؤل ، ويملئوك بالأمل، من المحتمل أن يتسبب أحد أمراضك المزمنة في الشعور بعدم الراحة ، مما يستلزم زيارة المستشفى وتكبد نفقات كبيرة.

برج الدلو وحظك اليوم الاثنين 22 مايو 2023

تخلص من التوتر الخاص بك لتحقيق السلام والهدوء الداخليين، سوف تحصل على مبلغ كبير من المال اليوم ، مما يجلب لك الشعور بالرضا، قد يفرض أفراد الأسرة متطلبات كبيرة على وقتك واهتمامك، على الرغم من مواجهة العداء من الحبيب ، فإنك تستمر في التعبير عن حبك.

برج الحوت وحظك اليوم الاثنين 22 مايو 2023

ستخفف المخاوف المالية عندما يقدم والداك دعمهما، سيبقيك الانخراط مع الأطفال الصغار مشغولًا ويجلب لك متعة كبيرة، لتحقيق أقصى استفادة من وقتك ، ضع في اعتبارك زيارة المتنزه ، لكن كن حذرًا من الخلافات المحتملة مع الأفراد غير المألوفين ، حيث من المحتمل أن تضعف مزاجك. 

حظك اليوم حظك اليوم وتوقعات الأبراج برج الدلو برج الحمل وحظك اليوم الأثنين برج الحمل وحظك اليوم برج الجوزاء وحظك اليوم الاثنين برج الجوزاء وحظك اليوم برج الثور وحظك اليوم الاثنين برج الثور وحظك اليوم برج السرطان برج السرطان وحظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

مستمرة.. الأرصاد الجوية تصدم المواطنين عن موعد انتهاء العاصفة

مفاجأة.. عقد قران محمد الشناوي حارس الأهلي خلال فترة الراحة

عاجل.. قرار حازم من رابطة الأندية تجاه مباراة الزمالك والأهلي بسبب «إفريقيا»

بشرى للجماهير.. طلب عاجل لـ أحمد موسى من إدارة الأهلي قبل نهائي أفريقيا

حقيقه استفزاز شيكابالا لـ جماهير الاهلي بتيشرت صن داونز

صور جريئة.. ابنة عبلة كامل تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها الأجنبي

صدق أو لا تصدق| مصر من أغنى دول العالم بثروة 1.4 تريليون دولار.. وتتفوق على الإمارات

موضوعات متعلقة

سم قاتل .. مخاطر الدهون المتحولة على الصحة

برج الحمل.. حظك اليوم الأحد 21 مايو 2023: ادخر فلوس أكتر

برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 21 مايو 2023: تحتاج إلى الراحة

برج الميزان.. حظك اليوم الأحد 21 مايو 2023: فرصة شغل جيدة

برج العذراء.. حظك اليوم الأحد 21 مايو 2023 : قدم أفكارا جديدة

برج الأسد.. حظك اليوم الأحد 21 مايو 2023: تحصل على ثروة جيدة

برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 21 مايو 2023: تجنب الاستثمارات الكبيرة

برج الجوزاء| حظك اليوم الأحد 21 مايو 2023: فرص لإثبات قوتك

ترشيحاتنا

تقارير: آبل بدأت حملة توظيف لشغل 176 وظيفة جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي

شيزوفرينيا.. رسالة مثيرة من خالد الغندور عقب خسارة الزمالك بطولة أفريقيا للطائرة

عطل فني يضرب انستجرام في مصر

عامر حسين: الدوري سينتهي قبل 25 يوليو بحد أقصى.. وفيتوريا يحدد موعد النسخة الجديدة

افتتاح الاجتماع الفني حول خواريزمات الكشف الإشعاعي

زلزال يضرب جزيرة كريت بالبحر المتوسط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. رانيا يوسف تثير ضجة بإطلالة لافتة| شاهد

لن تصدق أنه موجود.. صور تكشف تخفي أسد الجبال من فريسته الأيل

لهذا السبب| تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لهذا الموعد

أول مبتور ساقين فوق الركبة يدخل التاريخ بصعوده قمة جبل إيفرست..فيديو

فيديو

غادة والي ترد على اتهامها بسرقة تصميمات فنان روسي.. فيديوجراف

جراحة للونش وموقف الشناوي من نهائي أفريقيا ومرتجي يقدم بلاغات جديدة.. تغطية خاصة

بدء الاكتتاب في أول صندوق للاستثمار بالذهب .. الوثيقه بـ 10 جنيهات

«عملت قرشين كويسين».. ميار الببلاوي تهاجم وفاء مكي مجددًا  «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ