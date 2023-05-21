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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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برج الثور.. حظك اليوم الجمعة 21 مايو 2023: استثمر في الذهب

صدى البلد

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، وهو من الأبراج الترابية التي تتسم بالطيبة المفرطة، وحب الخير للغير، لكنه في نفس الوقت عنيد وعصبي إلى أبعد الحدود.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الأحد 21 مايو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 20 مايو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

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توقعات برج الثور وحظك اليوم الأحد 21 مايو 2023

تجنب الثرثرة في المكتب اليوم وبدلاً من ذلك ، ركز على المهمة في المكتب، ستكون حياتك العاطفية مبهجة ولكن صحتك قد لا تكون جيدة طوال اليوم.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي

كن إيجابيًا اليوم وسترى كم أصبحت حياتك العاطفية جميلة، سوف تختفي جميع حالات سوء الفهم في العلاقة اليوم وبدلاً من ذلك ، سيكون شريكك سعيدًا بقضاء بعض الوقت معك، كن مخلصًا للشريك ولا تقع في علاقة رومانسية جديدة في المكتب أو علاقات خارجية قد تلحق الضرر بالعلاقة.

توقعات برج الثور صحيا

سوف تكون صحتك جيدة اليوم، ولكن قد يشتكي بعض كبار سكان برج الثور من مشاكل التنفس أو الأرق التي قد تتطلب عناية طبية، يمكن أن يكون هناك أيضًا مشاكل مرتبطة بالرئتين والكلى اليوم.

توقعات برج الثور اليوم مهنيا

سيحصل الفنانون والرسامون والمؤلفون ومصممي الجرافيك ورسامي الرسوم المتحركة والموسيقيين على فرص جديدة اليوم، سيواجه الأطباء والممرضات والمسعفون يومًا صعبًا مليئًا بالحالات المعقدة.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة

من الناحية المالية قد لا تكون لديك مشكلات خطيرة ولكن قد تتطلب منك بعض حالات الطوارئ تقديم مساعدة مالية لأخيك، يمكن أن يكون هناك دخل من مصادر مختلفة سيكون مفيدًا، استثمر في الذهب أو البورصة وأنت تطمح إلى تأمين مالي أفضل في المستقبل. 

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