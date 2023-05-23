يتخطى 60 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لفستان ريا أبي راشد بمهرجان كان

شاركت الإعلامية ريا أبي راشد متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" مجموعة من الصور، وذلك خلال حضورها مهرجان كان، وظهرت فيها بإطلالة جذابة وساحرة.

سعر فستان ريا أبي راشد



وتأنقت ريا أبي راشد وهي ترتدي فستان كب طويل باللون البصلي الناعم وبفتحة من الأسفل تكشف عن قدميها، وبتصميم مميز للغاية من منطقة الصدر، وأختارت حذاء باللون الفضي.





وكان فستان ريا ابي راشد من مجموعة أزياء Alex Perry، ووصل سعره إلى 8,202. ريال سعودي أي ما يعادل 67583.61 بالجنية المصري .



ريا أبي راشد

وتركت ريا أبي راشد شعرها منسدلًا بتسريحة ويفي انسيابية وناعمة عبر كتفيها و ظهرها ، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

ريا أبي راشد





وأبرزت ريا أبي راشد إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من الماكياج؛ واختارت الآي شادو والماسكرا الآي لاينر لتبرز جمال عينيها، مع وضع اللون البني المحمر كأحمر شفاه.



ريا أبي راشد



وأكملت ريا أبي راشد إطلالتها بارتداء الإكسسوارات ، حيث ارتدت كولية وقرطين من اللماس الفضي، وهو ما أعطاها إطلالة جذابة وناعمة.

ريا أبي راشد

ريا أبي راشد