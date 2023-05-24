مهيب عبد الهادي يعلن عن مفاجأة بشأن موسيماني ومفاوضاته مع بيراميدز |تفاصيل

أعلن الإعلامي مهيب عبدالهادي عن دخول بيراميدز مفاوضات مع موسيماني عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مهيب عبدالهادي: "بيراميدز دخل بقوة في مفاوضات بجانب الزمالك مع موسيماني".

وكانت قد أكدت ملك موسى الناقدة الرياضية، أن نادي الزمالك تواصل بشكل رسمي مع جنوب الإفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق وأهلي جدة الحالي لتولي المهمة الفنية.

وتابعت “موسى” خلال تواجدها في ضيافة الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "المدرب الجنوب إفريقي طلب مبلغًا ضخمًا للغاية من أجل الموافقة والأمور بعيدة ولكن التفاوض مازال مستمرًا".

واختتمت ملك موسى: "بيراميدز هو من يتفاوض بقوة في الوقت الحالي مع موسيماني، ويعرض عليه مبلغا ضخما من أجل خلافة البرتغالي جايمي باتشيكو في الموسم الجديد".