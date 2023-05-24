بصواريخ إيجلا.. روسيا تسقط مروحية أوكرانية من طراز مي-8

أسقطت روسيا، صباح اليوم الأربعاء، مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" في لوزوفايا بمدينة خاركوف، بنظام الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات "إيجلا".

وذكر رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "زاباد" الروسية، سيرجي زيبنسكي، لوكالة "سبوتنيك": "في سياق الأعمال القتالية على محور كوبيانسك، أُسقطت طائرة مروحية من طراز "مي-8" معادية بنيران نظام الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات (إيجلا) في منطقة مدينة لوزوفايا".

وأشار الضابط الروسي، إلى أن طاقم منظومة "بانتسير-إس" المضادة للطائرات دمر طائرة مسيرة بالقرب من قرية سولومينوي.

وتمكنت منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-350" (فيتياز) في وقت سابق، من إسقاط طائرة أوكرانية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة بشكل تلقائي (آلي) تمامًا، دون تدخل من المشغل.

وذكر مصدر أن طاقم العمل في المنظومة يتحكم فقط في تشغيلها أثناء العمليات القتالية.