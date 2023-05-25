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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دراسة تحذر: 2.3 مليون طفل في فرنسا يشاهدون المواقع الإباحية

صدى البلد

كشفت دراسة أجرتها شركة “ميدياميتيريه" أن الأطفال في عمر 12 و13 عامًا في فرنسا يترددون بشكل متزايد على المواقع الإباحية، لا سيما بسبب استخدام الهواتف الذكية.

وكشفت صحيفة لوباريزان الفرنسية أن “الأرقام مخيفة"، موضحة أن ما يقرب من ثلث القاصرين (30٪) يترددون علي موقع إباحي واحد على الأقل كل شهر. 

وهكذا يتعرض هؤلاء القاصرون البالغ عددهم 2.3 مليون طفل لصور إباحية لأكثر من 50 دقيقة في المتوسط كل شهر، وهي نسبة بالكاد أقل من البالغين الذين يستهلكون هذا المحتوى بنسبة 37٪، وفقًا للدراسة التي أجريت في فرنسا في عام 2022 مع 25000 شخص.

وكشفت الصحيفة الفرنسية في تقريرها الذي نشر اليوم الخميس أن ثلاثة أرباع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا يستخدمون هواتفهم حصريًا لهذه المواقع، مقارنة بـ 55٪ من البالغين.

فرنسا دراسة المواقع الرباحية الهواتف الذكية فرنسية

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