يسبقه هالاند.. محمد صلاح صاحب ثاني أعلى معدل للمساهمة بالأهداف بالدوري الإنجليزي

نشرت شبكة “أوبتا” العالمية المتخصصة في الإحصائيات، إحصائية، متعلقة بأفضل نسبة للتسجيل والصناعة بين لاعبي الدوري الإنجليزي بمختلف المسابقات هذا الموسم.

ويملك النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، أفضل معدل لتسجيل أو صناعة هدف في كل المسابقات بين لاعبي الدوري الإنجليزي، بهدف كل 63 دقيقة فقط.

ويأتي خلف هالاند، المصري محمد صلاح جناح ليفربول، بهدف كل 93 دقيقة، رغم أن “مو”، هو رابع هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 19 هدفًا، لكنه سجل 8 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

ويأتي خلف صلاح، فيرجسون مهاجم برايتون، كالوم ويلسون مهاجم نيوكاسل، روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول، وكيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي.

ويلعب ليفربول ضد ساوثهامبتون، يوم الأحد المقبل، في الجولة الاخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي.