النشرة الدينية.. فضائل الصلاة على النبي يوم الجمعة.. ومساجد مصر تتعطر بالصيغة الإبراهيمية في محبة الرسول

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والفتاوى والأسئلة التي شغلت بال الكثير، نبرز أهمها فى هذه النشرة الدينية.
الصلاة على النبي.. مساجد مصر تتعطر بالصيغة الإبراهيمية في محبة الرسول| فيديو
دار الإفتاء: اللجوء إلى الدجالين والمشعوذين يمنع قبول الأعمال
دعاء فك الكرب.. اللهم فرج كروبنا وأمن بلادنا ببركة الصلاة على النبي
مصر تصلي على النبي.. المسلمون يرددون الصيغة الإبراهيمية في مسجد سيدنا الحسين
اعرف قدر نبيك.. الأوقاف تطلق حملة بكل لغات العالم للتعريف بالرسول الأحد
صيغة عظيمة لـ الصلاة على النبي يوم الجمعة.. ثوابها يعدل مليون مرة
على خطى مصر.. أكبر مساجد الهند يقتدي بدعوة الصلاة على النبي اليوم
فضائل الصلاة على النبي يوم الجمعة.. تكفى الهموم وتغفر الذنوب