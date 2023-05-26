أول مذيعة مصرية بتقنية الذكاء الاصطناعي تشارك في تقديم برنامج.. فيديو

للمرة الأولى في الإعلام المصرى التقى مشاهدو برنامج العنكبوت على شاشة قناة أزهري مذيعة ذكاء اصطناعي لتشارك في تقديم البرنامج.

في خطوة ثورية لتطوير صناعة الإعلام والبث التلفزيوني، حيث شاركت أول مذيعة مصرية تعتمد تقنية الذكاء الاصطناعي AI في تقديم البرنامج "العنكبوت" . شاركت مذيعة الذكاء الاصطناعي التى تدعى ماريا في تقديم البرنامج الذي تقدمه المذيعة رينال عويضة.

يستعرض البرنامج أهم الأحداث التكنولوجية والترندات، مع التركيز على المجالات التكنولوجية والابتكار وأهم ما توصل إليه الذكاء الاصطناعي. تعد هذه الخطوة نقلة نوعية في عالم الإعلام، حيث يتم استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة بث تلفزيوني مبتكرة وتفاعلية.

تعتبر هذه المذيعة الافتراضية الأولى من نوعها في مصر وتستند إلى أحدث التقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي لتوفير تجربة تلفزيونية فريدة من نوعها للمشاهدين. يذكر أن المذيعة الافتراضية، تم تطويرها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

تحقيق تجربة بث مميزة

وتتميز بالقدرة على التحدث بطريقة طبيعية وتفاعلية، وتتكيف مع مختلف سيناريوهات البرنامج وتعتبر هذه التقنية الحديثة مفتاحًا لتحقيق تجربة بث مميزة ومتجددة في عالم الإعلام.