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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السبب صرصار.. امرأة تثير الذعر في مقهى إسرائيلي وتقلبه رأسًا على عقب

صدى البلد

أثارت صرخات مرعبة لامرأة، الذعر في أحد مقاهي تل أبيب أمس السبت، حيث فر المتواجدون من المكان ومن مطعم مجاور وقلبوا الطاولات والكراسي، ظنًا منهم أن هناك هجوم إرهابي وشيك.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أصيب شخصان بجروح طفيفة بسبب الزجاج المكسور أثناء محاولتهما الهرب إلى الخارج، فيما هرعت عناصر من الشرطة إلى مكان الحادث في مقهى "ديزنجوف" لتمشيطه.

لكن في خضم هذه الفوضى، أدركوا أن صراخ المرأة كان رد فعل على رؤية صرصار، وهذه آفة شائعة تشكل مصدر إزعاج عام في المدينة الساحلية وعبر إسرائيل.

وأفاد موقع "والا'' الإخباري، بأن السيدة أثناء صراخها وذعرها قلبت الطاولة التي كانت تجلس عليها، مما تسبب في ضجة وإثارة مخاوف من وقوع هجوم.

وقال شاهد عيان في المطعم الواقع في وسط شارع ديزنجوف: "كان هذا الأمر الأكثر رعبًا الذي حدث لي على الإطلاق".

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور من مكان الحادث، تظهر حالة الفوضى في المكان نتيجة الذعر الذي حصل لدى مرتادي المقهى.

وقال شاهد عيان في المطعم الواقع في وسط شارع ديزنغوف: "كان الأمر الأكثر رعبا الذي حدث لي على الإطلاق".

وأضاف الشاهد لـ"القناة 12" أن رواد المطعم سمعوا فجأة صراخًا من الحانة، و"قلب الناس الطاولات وبدأ الجميع بالصراخ والركض وكانوا يدوسون على بعضهم البعض. وتحطمت الكثير من الأكواب، وسقط الناس على الزجاج وجرحوا".

وقالت شاهدة أخرى حامل في شهرها الثامن وكان عليها التوجه مباشرة إلى عيادة الطوارئ للتأكد من أن حملها لم يصب بأذى: "أنا لا ألوم الفتاة التي صرخت بسبب صرصار"، وأضافت "في أي بلد عادي، يمر الأمر بروح الدعابة".

فيما أشار آخر: "يجب أن يكون هذا درسًا للناس، يجب أن يكونوا منضبطين وأن يفهموا ما يحدث من حولهم قبل أن يبدأوا بالصراخ في الشارع".

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