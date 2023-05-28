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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النواب يوافق على موازنة المعهد القومي للنقل للعام المالي 2023/ 2024

جانب من اجتماع اللجنة
جانب من اجتماع اللجنة

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023- 2024 فيما يتعلق بموازنة المعهد القومي للنقل وبحضور ممثلي وزارة النقل ،  وبحضور ممثلي وزارة المالية، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وعرضت يسرا الجوهري مدرس اقتصاديات النقل بالمعهد القومي للنقل ، الخطوط العريضة لموازنة المعهد القومى للنقل بلغ إجمالي تقديرات موازنة المعهد للعام المالى 23 /24 ووصلت 10 ملايين و794 ألف جنيه، بزيادة عن العام الحالى 22 /23 قدرها: 2 مليون و692 ألف جنيه بنسبة 33%  وموازنة جارية قدر لها مبلغ (6 ملايين و94 ألف جنيه)، وموازنة استثمارية قدر لها مبلغ (4 ملايين و700 ألف جنيه) ووصل إجمالى الموازنة 10 ملايين و794 ألف جنيه.

وقالت يسرا الجوهري ، إن  المعهد القومى للنقل يقوم  بتنفيذ مشروع واحد رئيسى يتضمن (3) عمليات فرعية هى:-
أولا: تدريب وأبحاث ودراسات لشتى أنواع النقل المرورى، المتضمن العمليات التالية:-
ثانيا: دراسة استخدام مخلفات البلاستيك في تحسين الخلطات اﻻسفلتية.
ثالثا: اجراء دراسة لتحليل اﻷثر البيئي والتكلفة لحالات النقل الجماعي التي تعمل بالطاقة الكهربائية والغاز مقارنة بالحافلات التي تعمل بالديزل.
رابعا: اجراء دراسة لتحديد المتطﻠبات الخاصة بمواصفات مركبات نقل البضائع اللازمة لتعزيز الدور Euro Med المحوري لمصر في التجارة البينية مع دول الجوار وخاصة مع دول الأورومتوسطي.

ووافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد،  على موازنة  المعهد القومي للنقل ، وذلك للعام المالي الجديد 2023- 2024  .

النقل المواصلات مجلس النواب التنمية الاقتصادية الموازنة العامة

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