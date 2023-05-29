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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو بتعاني من النحافة.. مشروب سحري لزيادة الوزن في أقل من شهر

مرضى النحافة
مرضى النحافة

يبحث الكثير من الأشخاص عن مشروب لزيادة الوزن بسرعة، ولعلاج مشكلة النحافة عليك باتباع نظام غذائي صحي ، تناول فيه العديد من المأكولات التي تزيد الوزن. ومن أفضل هذه المشروبات ، مشروب  يسمى مشروب زيادة الوزن الذي يعمل على فتح الشهية وتقوية الجسم وحتى نتخلص من النحافة.

إليكم أقوى مشروب لزيادة الوزن وعلاج النحافة بسرعة في أقل من شهر  وفقا لموقع foodstyle.

مكونات المشروب

3 حبات من الموز

لتر من الحليب كامل الدسم

ملعقتان كبيرتان من الحليب بودرة

10 حبات من التمر منزوع النواة

حبة من الزبيب

20 حبة من اللوز

ملعقة كبيرة من السكر الخشن

ملعقتان كبيرتان من عسل النحل

طريقة التحضير :

قومي بوضع كافة المكونات في الخلاط الكهربائي

اطحنيها جيدا إلى أن تحصلي على المشروب

نتناوله مرتين في اليوم قبل الإفطار وقبل النوم مباشرة، فهو قوي ويعمل على الزيادة في الوزن في أقل من شهر.

علاج النحافة علاج مشكلة النحافة زيادة الوزن بسرعة زيادة الوزن حليب كامل الدسم مشروب لزيادة الوزن

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