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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

صدى البلد

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفي شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وعلي معلول ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم.

خط الوسط: عمرو السولية ومروان عطية وحسين الشحات وأليو ديانج وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا وأحمد قندوسي ومحمد مجدي أفشة وبرونو سافيو ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح.
 

مارسيل كولر بالنادي الأهلي سيراميكا كليوباترا بطولة الدوري الممتاز مصطفى شوبير

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