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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هذا الأمر سيحدد البطل.. مدرب الوداد يتوقع سيناريو مواجهة الأهلي

سفين فاندنبروك،
سفين فاندنبروك، المدير الفني لفريق الوداد المغربي

أكد البلجيكي سفين فاندنبروك، المدير الفني لفريق الوداد المغربي، أن التفاصيل الصغيرة ستلعب دورا كبيرا في تحديد بطل مسابقة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وضرب الوداد المغربي موعدا مع الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي.

وقال مدرب الوداد في تصريحات أبرزها موقع “لو 360 سبورت” المغربي:" سأفتح ملف مباراة الأهلي  بداية من اليوم وسأعيد مشاهدة مبارياتهم، الحديث عن نهائي دوري الأبطال، الان سابق لأوانه،".

أضاف:" ما يزال الوقت مبكرا، لكن يمكنني القول أن الفرص والحظوظ متساوية بين الناديين، والتفاصيل الصغيرة سيكون لها دور حاسم في تحديد هوية البطل".

موعد مباراتي الأهلي والوداد

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم 4 يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

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