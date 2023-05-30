حذر منه.. رئيس فاجنر يوبخ "الدفاع الروسية" بعد الهجوم الأوكراني على موسكو

أطلق يفجيني بريجوزين، رئيس مجموعة فاجنر الروسية، خطبًا مليئًا بالكلمات البذيئة وغير اللائقة ضد وزارة الدفاع الروسية في أعقاب هجوم بطائرة بدون طيار على موسكو اليوم الثلاثاء.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال بريجوزين في تسجيل صوتي على قناته على “تليجرام” إنه كان على علم بهجوم الطائرة بدون طيار وحذر منه.

وقال بريجوزين، إن وزارة الدفاع الروسية لا تفعل شيئًا على الإطلاق لمواكبة التطورات في تكنولوجيا الطائرات بدون طيار.

وأضاف: “فيما يتعلق بالطائرات بدون طيار التي تحلق فوق موسكو وفي موسكو - أنتم حيوانات كريهة الرائحة، ماذا تفعلون؟.. انهضوا من المكاتب التي وضعتها للدفاع عن هذا البلد”.

وتابع: “أنتم لم تفعلوا شيئًا للقضاء على هذا التهديد”، مدعيًا أنه حذر من التهديد مرات عديدة لكن المسؤولين لم يفعلوا شيئًا لمنعه.

وأضاف: “لماذا تسمحون لهذه الطائرات بدون طيار بضرب موسكو؟.. دعوا بيوتكم تحترق”.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى بمسؤولين في الكرملين في أعقاب الهجوم المزعوم.