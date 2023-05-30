كله هيرخص| الغرف التجارية تزف بشرى عن سعر القمح والسلع الفترة المقبلة

زف هشام أبو الدهب عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، بشرى بشأن انخفاض أسعار معظم السلع خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار القمح بسبب البورصة السلعية المصرية ينعكس على السلع و"كله هيرخص".





وأضاف هشام أبو الدهب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم

برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن طرح القمح في البورصة السلعية بسعر 10 آلاف و600 جنيه للطن، متابعا أن طرح القمح في البورصة السلعية ساهم في تخفيض الأسعار بالمطاحن.

وتابع هشام أبو الدهب عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، أن انخفاض أسعار القمح يؤثر على سعر المكرونة في الأسواق، لافتاً إلى أن سايلو فودز تسبب في عدم ارتفاع أسعار الدقيق في الأسواق.

البورصة السلعية

وفي السياق نفسه أشار هشام أبو الدهب عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، إلى أن لابد من زيادة كمية القمح في البورصة السلعية المطاحن، مؤكدا أنه لا بد من توفير مستندات للمطاحن لتخفيض سعر القمح.