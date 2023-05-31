خست خالص.. ملك أحمد زاهر تتصدر التريند بسبب صورها قبل وبعد

تصدرت الفنانة ملك أحمد زاهر تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، خلال الفترة الماضية بعد أن تمكنت من خسارة الوزن الزائد والظهور بشكل مختلف، ودائما ما تختار إطلالات تظهر رشاقتها.

وتتميز ملك احمد زاهر ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ملك احمد زاهر على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

وفى هذا التقرير ننشر لكم مجموعه من صورها قبل و بعد انقاص وزنها..