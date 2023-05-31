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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

خست خالص.. ملك أحمد زاهر تتصدر التريند بسبب صورها قبل وبعد

صدى البلد

تصدرت الفنانة ملك أحمد زاهر تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل ، خلال الفترة الماضية  بعد أن تمكنت  من خسارة الوزن الزائد والظهور بشكل مختلف، ودائما ما تختار إطلالات تظهر رشاقتها.

وتتميز ملك احمد زاهر ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ملك احمد زاهر على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

وفى هذا التقرير ننشر لكم مجموعه من صورها قبل و بعد انقاص وزنها..

ملك أحمد زاهر تهنئ والدها بعد عودته للسينما: مبروك يا أجمد ممثل في مصر - بوابة الشروق - نسخة الموبايل
شاهد: هل تغار ملك أحمد زاهر من نجاح شقيقتها ليلى؟ | مجلة سيدتي
الفنانة ملك أحمد زاهر الفنانة ملك احمد احمد زاهر خسارة الوزن الزائد ملك احمد زاهر

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