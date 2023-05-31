مصطفى الفقي: الاتفاق بين مصر وتركيا ينعكس على الوضع في ليبيا

أكد المفكر السياسي مصطفى الفقي، أن الرئيس التركي أردوغان تجمعه علاقات طيبة بمختلف الدول العربية .

وقال مصطفى الفقي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" نشهد زيارات متبادلة بين وزير الخارجية في مصر وتركيا مؤخرا ونأمل أن تتحسن العلاقات بين البلدين في المستقبل القريب".

وتابع مصطفى الفقي:" الاتفاق بين مصر وتركيا سينعكس على الوضع في ليبيا بالضرورة ".

وأكمل مصطفى الفقي:" الاتفاق بين مصر وتركيا سوف يؤدي إلى حلول إيجابية في الأزمة الليبية ".

ولفت مصطفى الفقي:" تركيا تتواجد بين قارة أوروبا وآسيا ولها علاقات مع العالم العربي والإسلامي وتجمعها علاقات طيبة مع روسيا"، مضيفا:" السياسة لا يحكمها الأيدولوجية لكن السياسة أصبحت عملية بشكل اكبر".