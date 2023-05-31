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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى الفقي: سياسة أردوغان المستقبلية ستكون أكثر قربا من الشرق الأوسط

مصطفى الفقي
مصطفى الفقي

علق المفكر السياسي مصطفى الفقي، على الاتصال الهاتفي الذي حدث ين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي أردوغان

 

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 وقال مصطفى الفقي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :"   بدأنا مرحلة مختلفة  في العلاقات المصرية التركية إلى حد ما ".

 

 وتابع مصطفى الفقي:" من مصلحة اللاجئين السوريين في تركيا نجاح أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية ".

 

 واكمل مصطفى الفقي:" سياسة أردوغان المستقبلية ستكون اكثر قربا من الشرق الأوسط ". 

 

ولفت مصطفى الفقي:"  تركيا كانت تفضل قديما أن تكون في ذيل أوروبا بدلا من تواجدها مقدمة الشرق الأوسط لأنهم كان لديهم رغبة كيرة في دخول الاتحاد الأوروبي".

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