طريقة عمل كريم كراميل بمذاق شهي

ترغب الكثير من النساء تعلم طريقة عمل كريم كراميل بمذاق شهى لتقديمه لجميع أفراد الأسرة.

نعرض لكم طريقة عمل كريم كراميل من خلال خطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

١٠ بيض

١/٢ ٢ كوب حليب

١ كوب سكر للكراميل

١/٤ ٢ كوب حليب بودرة

١ ملعقة كبيرة فانيلا

١ علبة حليب مكثف محلى

طريقة عمل كريم كراميل

في الخلاط اخفق البيض مع اللبن والحليب البودرة والحليب المحلى المكثفوالفانيليا ثم فى حلة على النار يكرمل السكر



في قالب انجلش كيك يتم وضع الكراميل وفوقه خليط الكريم كراميل وادخله الفرن في حمام مائي على درجة حرارة 180 في الرف المتوسط لمدة ساعة.



اخرج من الفرن ويترك حتى يبرد ثم ادخله الثلاجة لليوم التالي

ويقدم باردا وبالهنا والشفا.