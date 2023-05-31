طلب إحاطة لوزير التنمية المحلية لتركيب إشارات مرورية ومطبات صناعية بشوارع القاهرة

تقدم النائب ثروت سويلم عضو مجلس النواب بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة ، لتشكيل لجنة من قبل المحافظة لأعادة تخطيط المحاور المرورية الرئيسية بعد التوسع والتطوير في الحارات المرورية مما يستلزم إشارات مرورية ومطبات صناعية وحد أقصي للسرعة معلن للجميع .

وأشار سويلم فى بيان صحفى له إلى أن طلب الاحاطة جاء علي إثر تعرض أسرة كاملة لحادث مروع أمس ، بشارع الشهيد سيد زكريا ،بشيراتون هيليوبوليس ، ولقي جميع افراد الأسرة مصرعهم نتيجة للسرعة الجنونية .

وأوضح النائب ثروت سويلم ، أنه بعد وقوع الحادث وأثر تجمع الآلاف من أهالي المنطقة في مكان الحادث الذين عبروا عن تذمرهم من السرعه وعدم وجود أشارات مرورية في تلك الشوارع وعدم وجود حد أقصي للسرعه حرصا علي سلامة المواطنين، قام بالتواصل مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واعطي توجيهاته بتركيب اشارات مرورية في شوارع عبدالحميد بدوي ،سيد زكريا،المشير أحمد إسماعيل بمنطقة الشيراتون .

وأشار " سويلم " إلي أن محافظ القاهرة تفقد موقع الحادث ليلا برفقته ، وحرص علي تقديم واجب العزاء في الأسرة المتوفية ،وقرر المحافظ من موقع الحادث انشاء مطبات صناعية فورا وتحديد حد أقصي للسرعة في تلك الشوارع ووضع كاميرات المراقبه ، مشيدا بحرص المحافظ علي التدخل الفوري لحل الاشكالية .

وأعلن سويلم ، عن مناقشة طلب الاحاطة في لجنة الادارة المحلية الأسبوع القادم ، للحفاظ علي ارواح المواطنيين بعد تطوير الطريق ، وذلك في شوارع شرق القاهرة بصفه عامه ومصر الجديدة بصفة خاصة.