ضبط منشأة طبية خاصة بدون ترخيص وأدوية غير مصرح ببيعها بالشرقية

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف الحملات علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" بنطاق المحافظة، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين وغير المرخص منها، ضماناً لتقديم خدمة طبية آمنة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي إدارات "فاقوس، والحسينية، والصالحية" بتنفيذ حملة للتفتيش علي المنشآت الطبية الخاصة بمدينة منشأة أبوعمر.

اضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه أسفرت جهود الحملة عن ضبط منشأة طبية خاصة تعمل بدون ترخيص، وبها نقص في الاشتراطات الصحية، كما تم ضبط مخالفات دوائية وبيئية في عدد من المنشآت الطبية الأخري، وهى عبارة عن أدوية فى أماكن غير مصرح لها ببيعها وأدوية مستوردة غير مسجله بوزارة الصحه، ولا يوجد رخصة تداول للنفايات الطبية الخطرة، ولا يوجد عقد محرقة في بعض المنشآت، ويتم التخلص من النفايات الخطرة بطريقة غير آمنة، مما يساهم في انتشار الأمراض والأوبئة، ومخالفة قانون البيئة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير عدد ٦ محاضر جنح بمركز شرطة منشأة أبوعمر، وتم تحريز جميع الأدوية المخالفة، وجاري استصدار قرار غلق للمنشأة الطبية غير المرخصة.

وأكد الدكتور هشام مسعود على إستمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر لمدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، ولمفتشي الحملة، وجميع المشاركين في هذا العمل، لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.